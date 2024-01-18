به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، «یوسی یهوشع» تحلیلگر نظامی اسرائیلی تاکید کرد که نابودی حماس سال‌ها زمان می‌برد و ارتش هیچکدام از اهدافی را که کابینه جنگ و مقامات سیاسی مشخص کردند، محقق نکرده است.

تحلیلگر نظامی شبکه عبری زبان کان عنوان کرد: به رغم گزارش‌های قبلی و برآوردهای اطلاعاتی در مورد قدرت و توانمندی‌های حماس، نبرد در میدان مغایر با تمامی برآوردها و تخمین‌ها است.

یهوشع تصریح کرد که ارتش در تمامی مناطقی که در نوار غزه وارد شده، با مبارزه شدید و سخت فلسطینیان مواجه است و روحیه مبارزاتی نیروهای قسام بسیار بالا است.

وی بیان کرد که ماندن هزاران فلسطینی در بعضی مناطق در شمال نوار غزه و نبردهای سخت در جبالیا، طرح‌های ارتش رژیم صهیونیستی برای یورش به این منطقه را با وجود بمباران‌های شدید ناکام گذاشته است.

این تحلیلگر اسرائیلی بیان کرد که عقب‌نشینی نیروهای گولانی از شجاعیه، دلیلی بر سخت بودن جنگ در این منطقه است و با وجود مساحت کم اردوگاه‌های فلسطینی در مناطق مرکزی نوار غزه، ارتش با رویارویی و نبرد سختی از سوی فلسطینیان مواجه است.

یوسی یهوشع افزود که در خان یونس حماس از نبردها در شمال و غزه تجربه کسب کرده و تاکتیک‌های جدیدی را بکار گرفته که ارتش را برای بکارگیری همان تاکتیک‌های قبلی در شمال و غزه با مشکل و دردسر مواجه کرده است.

یهوشع اظهار داشت که نبردها در این منطقه حاکی از آن است که حماس و جهاد اسلامی از قبل خود را به طور کامل برای نبرد با "اسرائیل" آماده کرده بودند.