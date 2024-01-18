انتقاد شدید عضو ارشد حماس از سخنان سفیر عربستان در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، یک رهبر حماس در سخنانی تاکید کرد که مایه تأسف است سنگ‌بنای هر حرکتی در منطقه، روابط با رژیم اشغالگر شود

دکتر «سامی ابوزهری»، از رهبران ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس سخنانش را در واکنش به اظهارات سفیر عربستان در واشنگتن مبنی بر اینکه «تا قبل از آتش‌بس در غزه هیچ خبری از روابط با اسرئیل نخواهد بود»، اظهار کرد و در این واکنش گفت: فشار طرف‌های عربی برای توقف جنگ در غزه خوب است اما مایه تأسف است که روابط با اسرائیل سنگ‌بنای هر تحرکی در منطقه قرار گیرد.

دکتر سامی ابوزهری اظهار داشت: غزه با سکوت رسمی کشورهای عربی (در قبال نسل‌کشی رژیم صهیونیستی) شوکه و غافلگیر شد پس مجدداً با عادی‌سازی روابط با رژیمی که این منطقه را ویران کرده و زنان و کودکان آن را به قتل رسانده، غزه را آزرده و غمگین نکنید.

از سوی دیگر، منابع عبری زبان اعلام کردند خانواده‌های اسرای اسرائیلی در غزه بار دیگر در شهر تل آویو دست به تظاهرات زدند.

تظاهرات کنندگان ضمن بستن خیابان ایالون در شهر تل آویو، خواستار امضای فوری توافق مبادله اسرا با حماس و بازگشت فرزندانشان شدند.

پیش از این، «ایهود لاوی»، نایب رئیس سابق سازمان موساد تاکید کرده بود که فشارهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه به توافق منجر نخواهد شد بلکه تنها موجب کشته شدن اسرای اسرائیلی در غزه خواهد شد.

همچنین به تازگی شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی از اختلافات عمیق و جدی بین اعضای کابینه جنگ این رژیم بر سر قضیه اسرای اسرائیلی در غزه پرده برداشته است. این شبکه تاکید کرد که بنی گانتز و گادی آیزنکوت از حزب اردوگاه دولت معتقدند دولت تلاش جدی و کافی برای بازگرداندن اسرا از غزه نمی‌کند.

گانتز و آیزنکوت می‌گویند اولویت بازگرداندن زنده اسرا است. منبع مذکور اشاره کرد که در طرف مقابل، نتانیاهو و گالانت - وزیر جنگ - با هرگونه طرحی که منجر به توقف عملیات نظامی در غزه شود، مخالف هستند.

روز گذشته نیز، گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس در یک عملیات نظامی طی ۲۰ دقیقه دست به یک حمله علیه اشغالگران اسرائیلی در نوار غزه زدند.

گفته شده است که مجاهدان قسام ابتدا یک تانک مرکاوا و یک بولدوزر اسرائیلی را در منطقه البطن السمین در جنوب شهر خان یونس با راکت ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار دادند و سپس همچنین نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در شرق جبالیا در شمال نوار غزه هدف حمله خمپاره‌ای قرار دادند.

مجاهدان گردان‌های قسام گروهی از نیروهای کماندوی اسرائیلی را هم در شرق جبالیا در شمال نوار غزه با راکت ضد استحکامات TBG هدف قرار دادند که در این عملیات نیروهای اشغالگر کسته و زخمی شدند.

همچنین «یوسی یهوشع» تحلیلگر نظامی اسرائیلی تاکید کرد که نابودی حماس سال‌ها زمان می‌برد و ارتش هیچکدام از اهدافی را که کابینه جنگ و مقامات سیاسی مشخص کردند، محقق نکرده است.

تحلیلگر نظامی شبکه عبری زبان کان عنوان کرد: به رغم گزارش‌های قبلی و برآوردهای اطلاعاتی در مورد قدرت و توانمندی‌های حماس، نبرد در میدان مغایر با تمامی برآوردها و تخمین‌ها است.

یهوشع تصریح کرد که ارتش در تمامی مناطقی که در نوار غزه وارد شده، با مبارزه شدید و سخت فلسطینیان مواجه است و روحیه مبارزاتی نیروهای قسام بسیار بالا است.

وی بیان کرد که ماندن هزاران فلسطینی در بعضی مناطق در شمال نوار غزه و نبردهای سخت در جبالیا، طرح‌های ارتش رژیم صهیونیستی برای یورش به این منطقه را با وجود بمباران‌های شدید ناکام گذاشته است.

این تحلیلگر اسرائیلی بیان کرد که عقب‌نشینی نیروهای گولانی از شجاعیه، دلیلی بر سخت بودن جنگ در این منطقه است و با وجود مساحت کم اردوگاه‌های فلسطینی در مناطق مرکزی نوار غزه، ارتش با رویارویی و نبرد سختی از سوی فلسطینیان مواجه است.