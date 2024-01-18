بیش از ۸۰۰ هزار فلسطینی در غزه با قحطی و گرسنگی مواجه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «اسامه حمدان» از مقامات جنبش حماس در یک کنفرانس خبری در بیروت، اظهار داشت که بیش از ۶۰ هزار نفر در نوار غزه مجروح شدند که از سفر به خارج برای درمان محروم هستند.

حمدان افزود: بیش از ۸۰۰ هزار نفر در غزه با جنگ گرسنگی و قطحی روبرو هستند.

وی عنوان کرد: دشمن صهیونیستی بیش از ۲۰۰۰ کشتار و جنایت را در نوار غزه مرتکب شده که طی آن ۳۱ هزار نفر شهید و مفقود شدند.

این رهبر حماس در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که دولت بایدن را مسوول جنایت رژیم اشغالگر صهیونیستی می‌دانیم.

اسامه حمدان اظهار داشت: گردان‌های قسام، گروهان‌های قدس و دیگر گروه‌های مقاومت همچنان نبرد را با قدرت و اقتدار اداره می‌کنند.

حمدان بر ضرورت تشدید رویارویی با اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری تاکید کرد و از سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان دعوت کرد به مقاومت بپیوندند.

وی افزود: حملات آمریکا و انگلیس علیه یمن را محکوم کرده و از مواضع انصار الله و ارتش یمن تقدیر می‌کنیم.

اسامه حمدان همچنین خاطر نشان کرد: دشمنان ما در تحقق هیچیک از اهداف‌شان به فضل پایداری ملت فلسطین و شجاعت مقاومت ما موفق نخواهند شد

وی گفت لازمه هرگونه عملیاتی برای آزادی اسرا، توقف کامل جنگ در غزه است.

حمدان گفت ما رویکرد و نگرش خود را به قطر و مصر اعلام کردیم اما رژیم صهیونیستی همچنان در این زمینه تعلل می کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت دولت آلمان با حمایت از رژیم اشغالگر صهیونیستی بار دیگر به گذشته نازیستی خود بازگشت.

اسامه حمدان تاکید کرد که تلاش های دولت آمریکا برای تحمیل رویکرد و نگرش رژیم صهیونیستی برای بعد از جنگ، بیانگر شکست و درماندگی سیاسی آنها است.