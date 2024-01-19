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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۰۳

فرمانده پلیس راه کنگان:

فاز اول باند دوم محور جم- فیروز آباد به بهره‌برداری رسید

فاز اول باند دوم محور جم- فیروز آباد به بهره‌برداری رسید

بوشهر- فرمانده پلیس راه کنگان گفت: فاز اول باند دوم محور جم- فیروز آباد به طول ۱۱ کیلومتر مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حسین صفت ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در محدوده استان بوشهر در سال جاری ۱۰ نفر از هموطنان در تصادفات محور مذکور جان خود را از دست داده‌اند.

فرمانده پلیس راه کنگان ضمن تشکر از فرماندار جم و مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر بابت پیگیری و تکمیل فاز اول باند دوم محور جم- فیروز آباد، بر اهمیت تسریع در روند تکمیل و بهره برداری از فاز دوم پروژه تاکید کرد.

وی گفت: از رانندگان درخواست می‌شود با توجه به تابلوهای منصوبه در جاده‌ها که چشم سوم راننده محسوب می‌شوند و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی سفری بی خطر را تجربه و یاری گر خادمان خود در مجموعه پلیس راه باشند.

کد مطلب 5998566

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