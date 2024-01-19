گاز امسال گران نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، نورانی رئیس امور تعرفه‌های شرکت گاز در مصاحبه رادیویی پیرامون تعرفه بالا و مصرف بهینه گاز اظهار کرد: در بحث تعرفه‌ها افزایش قیمتی نسبت به سال گذشته نداشتیم مانند سه پله اول که به طور کامل نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.

وی افزود: سه پله اول برای مشترکینی است که کم مصرف هستند و اگر در این سه پله باشند صورت حساب آنها با حداقل قیمت صادر خواهد شد، اما مشترکین بسیار پرمصرف که در پله‌های یازدهم و دوازدهم قرار دارند بالاترین قیمت را با تعرفه پنج و شش هزار تومان به ازای هر متر مکعب پرداخت می‌کنند.

رئیس امور تعرفه‌های شرکت گاز درباره مشوق‌هایی که برای مشترکین خانگی در نظر گرفته شده است، گفت: اگر مشترکین خانگی مصارف خود را در دوره زمانی ۱۶ آبان تا ۱۵ اسفند ۱۰ تا ۳۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش دهند طبق مصوبه هیأت وزیران به ازای هر متر مکعب پنج برابر هزینه فرآوری و انتقال و توزیع به آنها تخفیف داده خواهد شد.

نورانی تصریح کرد: بخش تجاری و کسب و کارها طبق مصوبه باید مصارف خود را به ۸۰ درصد مصرف سال ۱۴۰۰ برسانند و در صورت مازاد بر این مصرف، گاز آنها با بالاترین نرخ فروش داخلی که شش هزار تومان است، محاسبه خواهد شد.

وی گفت: ما به واحدهای تجاری توصیه می‌کنیم که از تجهیزات گازسوز در فضاهای باز استفاده نکنند و مدیریت زمان فعالیت را رعایت کنند. برای ادارات دولتی هم رعایت دمای محیط و خاموش کردن تجهیزات گرمایشی یک ساعت قبل از پایان کار الزامی شده است.