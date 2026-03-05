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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

تاجفر: امکانات و تجهیزات درمانی ماکو در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند

تاجفر: امکانات و تجهیزات درمانی ماکو در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند

ماکو- فرماندار ماکو از آمادگی تمامی امکانات و تجهیزات درمانی در شهرستان در حالت آماده‌باش کامل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر ظهر پنجشنبه در بازدید از مراکز درمانی و بهداشتی و بیمارستان ماکو، ضمن تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه کادر درمان و بهداشت، افزود: این قشر زحمتکش همواره در بحرانی‌ترین زمان‌ها در کنار مردم بوده‌اند و با ایثار و جانفشانی، جلوه‌های زیبایی از همدردی و انسانیت را به نمایش گذاشته‌اند و در ایام بحرانی حال حاضر نیز، این عزیزان با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به همشهریان هستند.

فرماندار ماکو در ادامه بازدید، بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی شهرستان تاکید کرد و خواستار تسریع در روند تجهیز و نوسازی مراکز درمانی شد.

در این بازدید، رئیس شبکه بهداشت و درمان و سایر مسئولین بیمارستان و مسئولان مراکز جامع سلامت ماکو گزارشی از وضعیت موجود، نیازهای ضروری و برنامه‌های آتی ارائه دادند.

کد مطلب 6765886

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