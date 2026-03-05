استاندار کرمان: حضور در صحنه مردم، مهم ترین عامل شکست دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تشییع شهدای اقتدار در کرمان و گرامیداشت شهادت آیت الله خامنه‌ای اظهار کرد: شهادت در ذات انقلاب اسلامی است و امروز در مراسم تشییع شهدایی حضور داریم که در راه دفاع از میهن، نظام و مردم جان خود را تقدیم کردند.

وی با اشاره به تجاوز دشمنان به خاک میهن افزود: امروز بر همه ما دفاع از کشور واجب است و مردم عزیز نیز در صحنه حضور دارند.

استاندار کرمان ادامه داد: حضور مردم کرمان در صحنه در روزهای اخیر مایه افتخار است و آنان با حضور در مراسم سوگواری این شهدای عزیز، به‌ویژه امام شهید، بار دیگر همراهی خود را نظام و انقلاب نشان داده‌اند.

طالبی، با تأکید بر ضرورت حفظ همبستگی گفت: امیدواریم با همین وحدت و انسجام این مسیر را ادامه و سرافرازی در دفاع از انقلاب و کشور رقم بخورد.

وی افزود: حضور مردم در دفاع از کشور را در دوران دفاع مقدس و در جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد بودیم و امروز هم این انسجام و حضور در تشییع شهدایی که در دفاع از میهن جان خود را تقدیم کردند؛ ادامه دارد.

استاندار کرمان در پایان تأکید کرد: با تداوم حضور، وحدت و انسجام مردم، کشور مسیر سربلندی خود را طی خواهد کرد و پیروزی در کمترین زمان به دست خواهد آمد.