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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

ایران! صبور باش که حق با صدای توست...

ایران! صبور باش که حق با صدای توست...

همزمان با حمله جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به ملت ایران، اهالی هنر دست به قلم شده و اشعاری را سرودند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان ایران، اهالی هنر و قلم به دستان این روزها را با ابیات و کلماتی ماندگار می‌کنند و از سربلندی و پیروزی ایرانمان می‌نویسند.

حمید هنرجو، نویسنده و شاعر چنین ابیاتی را در وصف کشورمان ایران و دختران دانش‌آموز مینابی بیان کرده است:

تا چشم کار می‌کند اینجا کبوتر است

تیر سه شعبه است و سنان است و خنجر است

«میناب» زخم دارد و تکرار کربلاست

غلطان به خون، رقیه در آغوش مادر است

هر لاله شهید که تقدیم می شود

خون نامه‌ای به محضر زهرای اطهر است

دست خداست حامی سرباز این وطن

تا بوسه رباب به بازوی اکبر است...

در این حرم به اذن خدا ایستاده‌ایم

ایران شناسنامه گل‌های پرپر است

این ملت گداخته در کوچه‌های شهر

اندوهگین میهن و خونخواه رهبر است

*

ایران! صبور باش که حق با صدای توست

فریاد کن! صدای تو حالا رساتر است

ایران! بخوان! تو روح بلند حماسه‌ای

هر چند بر گلوی تو زخم مکرر است

از یادها نمی‌روی ای خطه کهن

تا پرچمت به دست هزاران دلاور است

در صحنه باش! حرف دلت را بزن وطن!

تو زنده‌ای و خاک تو، خورشیدپرور است

دشمن که خدعه می‌کند و زوزه می‌کشد

فهمیده‌ام که زخمی شمشیر حیدر است...

از بغض‌ها نترس، از این روزها نترس

تو پاک و حق مداری و این حرف آخر است

کد مطلب 6765893
زهرا اسكندری

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