جوکار: انسجام ملی حول محور رهبری آینده ضرورتی قطعی است

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت شهادت مقام معظم رهبری، اظهار کرد: امام شهید ما کشور را ساختارمند کردند و امروز شاهد هستیم علی‌رغم اینکه رهبر خود را از دست داده‌ایم، فرماندهان بزرگی را از دست داده‌ایم و دشمن نیز تجاوز کرده است، اما همه چیز در جای خود قرار دارد و ساختارها کار خود را انجام می‌دهند. این نشان می‌دهد که حرکت نظام مبتنی بر قانون اساسی بوده و هر زمان در چارچوب قانون عمل کرده‌ایم، امور در جای خود پیش رفته است.

وی افزود: مقام معظم رهبری بارها در جلسات با مجلس خبرگان رهبری توصیه‌های جدی درباره موضوع رهبری و آینده آن داشتند و تأکید می‌کردند که این مسئله باید ساختارمند و پیش‌بینی‌شده باشد.

وی متذکر شد: حتی پیش از حوادث اخیر و شرارت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایشان بر ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای لازم درباره جایگاه رهبری تأکید داشتند تا هر زمان اتفاقی رخ داد، کشور دچار خلأ نشود.

جوکار تصریح کرد: طبق قانون اساسی، تعیین رهبر بر عهده مجلس خبرگان است و امروز نیز خبرگان با برگزاری جلسات مختلف و با توجه به شرایط خاص کشور، در حال بررسی گزینه‌ها برای تداوم مسیر انقلاب و ادامه راهی هستند که حضرت آقا مهندسی کرده بودند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: یقیناً زمانی که مجلس خبرگان به جمع‌بندی برسند و رهبر آینده کشور را معرفی کنند، با توجه به جایگاهی که قانون اساسی برای این نهاد تعریف کرده، همه ملت چشم‌انتظار اعلام نظر رسمی خواهند بود تا از ولی‌فقیه آینده پشتیبانی کنند.

وی ادامه داد: امام راحل همواره می‌فرمودند «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد» و ملت ایران تاکنون نیز همین‌گونه عمل کرده‌اند؛ هرجا که فراخوان امام شهیدمان مطرح شد، مردم حضور یافتند و توطئه‌ها و فتنه‌های دشمنان را خنثی کردند. امروز نیز بسیار مهم است که جایگاه ولایت هرچه سریع‌تر تعیین شود و رهبر جدید مسیر را روشن کند تا دشمنان و فتنه‌گران نتوانند خللی ایجاد کنند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: حضرت امام خمینی (ره) پیش از رحلتشان تعبیر بسیار مهمی داشتند و تأکید کردند که این انقلاب نقطه آغاز حرکتی است که باید بستر ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) را فراهم کند. ملت ایران نیز با تقدیم جان، خانواده و عزیزان خود، نشان دادند که پای این مسیر ایستاده‌اند.

جوکار خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید می‌کردند که ما در دامنه قله هستیم و امروز نیز ملت ایران با وجود همه سختی‌ها، در مسیر فتح قله حرکت می‌کند و این قله به دست همین ملت فتح خواهد شد.

وی در پاسخ به ضرورت تمکین جمعی به تصمیم مجلس خبرگان گفت: یقیناً هر تصمیمی که مجلس خبرگان بگیرد، با توجه به رهنمودهایی که حضرت آقا به خبرگان داشته‌اند و جایگاهی که قانون اساسی برای این نهاد تعریف کرده، باید از سوی همه پذیرفته شود. انسجام ملی حول محور رهبری آینده یک ضرورت قطعی است و نباید اجازه داد شکاف و اختلافی ایجاد شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان تأکید کرد: اگر حول محور رهبری آینده وحدت شکل بگیرد، ان‌شاءالله می‌توانیم در برابر تهدیدات سرافرازانه بیرون بیاییم و یقیناً آمریکا و رژیم صهیونیستی محکوم به شکست خواهند بود.