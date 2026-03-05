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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در قطر و اردن 

شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در قطر و اردن 

در پی حملات موشکی ایران به پایگاه های آمریکا  و مراکز استقرار نظامیان این کشور در منطقه صدای انفجارهای متعدد در قطر و اردن به گوش رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ساعتی پیش صدای انفجارهای متعدد در دوحه پایتخت قطر به گوش رسید.

همچنین در پی حملات موشکی ایران به مراکز استقرار نظامیان آمریکایی و پایگاه‌های این کشور در امان پایتخت اردن صدای آژیر خطر در امان و برخی دیگر از شهرهای اردن به گوش رسید.

همچنین ظهر امروز و در پی انجام دور جدیدی از حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران علیه مواضع صهیونیستی، آژیرهای خطر در تمامی سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد و لحظاتی بعد صدای انفجارهای شدید در سرزمین‌های اشغالی به گوش رسید.

منابع عبری زبان اعلام کردند که همزمان با حملات موشکی ایران علیه مواضع صهیونیستی، موج جدید حملات موشکی سنگین حزب الله لبنان علیه مواضع صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی نیز آغاز شده است.

یک افسر ارشد ارتش رژیم صهیونیستی به روزنامه عبری زبان معاریو گفت که حزب الله لبنان انبوهی از پهپادها موشک‌های خود را به سوی سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده است.

کد مطلب 6765892

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