به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آجیت سونگای نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در اراضی اشغالی فلسطین طی نشست خبر هفتگی خود در دفتر ژنو اعلام کرد که ۷۰ درصد از حدود ۲۵ هزار نفر کشته شده در غزه که از ۷ اکتبر تحت حملات و محاصره شدید رژیم اسرائیل قرار دارد، کودکان و زنان هستند.

سونگای گفت: ما در حال رسیدن به نقطه عطف تکان دهنده دیگری در غزه هستیم. به گفته وزارت بهداشت غزه، حدود ۲۵ هزار نفر کشته شده اند. ۷۰ درصد آنها زن و کودک هستند.

نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در اراضی اشغالی فلسطین با بیان اینکه دست‌کم ۶۱ هزار و ۵۰۰ نفر در غزه زخمی شده اند، خاطرنشان کرد: هزاران نفر هنوز زیر آوار هستند و گمان می رود بیشتر آنها کشته شده باشند.

سونگای تصریح کرد که از ابتدای هفته در غزه حضور داشته و هزاران نفر همچنان در شرایط ناامیدکننده به سمت گذرگاه مرزی رفح می‌روند و با هر وسیله ای که پیدا می‌ کنند، پناهگاه‌ های موقت ایجاد می‌ کنند.

وی با تاکید بر اینکه بمباران شدید وسط غزه و منطقه خان یونس به وضوح از گذرگاه مرزی رفح قابل مشاهده است، تاکید کرد که شب‌ها «ترسناک ترین» زمان برای مردم غزه است.