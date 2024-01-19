افزایش تعداد شهدای فلسطینی به ۲۴ هزار و ۷۶۲ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز جمعه اعلام کرد که تعداد شهدای فلسطینی به ۲۴ هزار و ۷۶۲ تن افزایش یافته است.

این وزارتخانه تاکید کرد که تاکنون دست کم ۶۲ هزار و ۱۰۸ فلسطینی در جریان حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه خاطرنشان کرد: اشغالگران صهیونیست طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ کشتار و جنایت را علیه فلسطینی‌ها مرتکب شده‌اند که به دنبال آن ۱۴۲ فلسطینی به شهادت رسیده و ۲۷۸ تن دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز پنج‌شنبه اعلام کرده بود که شمار شهدای غزه به ۲۴۶۲۰ نفر رسیده و و تعداد افراد زخمی نیز ۶۱۸۳۰ نفر است.

پیش از آن نیز «اسامه حمدان» از مقامات جنبش حماس در یک کنفرانس خبری در بیروت اظهار داشت که بیش از ۶۰ هزار نفر در نوار غزه زخمی شده‌اند که از سفر به خارج برای درمان محروم هستند.

حمدان افزود: بیش از ۸۰۰ هزار نفر در غزه با گرسنگی و قطحی روبرو هستند. دشمن صهیونیستی بیش از ۲۰۰۰ کشتار و جنایت را در نوار غزه مرتکب شده که طی آن ۳۱ هزار نفر شهید و مفقود شده‌اند.

این رهبر حماس در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: دولت بایدن را مسؤول جنایت رژیم اشغالگر صهیونیستی می‌دانیم. گردان‌های قسام، گروهان‌های قدس و دیگر گروه‌های مقاومت همچنان نبرد را با قدرت و اقتدار اداره می‌کنند.