به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در مراسم تجلیل از مادران شهدا اظهارداشت: تجلیل حداقل کاری است که ما باید برای خانواده شهدا انجام دهیم کار بزرگی که این خانوادهها کردن یک عمر شهید زندگی کردن و یک عمر با فراق و مشکلات متعدد طی کردن و این امنیت و عزت را برای کشور ما آوردند، ما همواره مدیون و قدردان خانواده شهدا هستیم.
وی افزود: به صورت ویژه ما در بحث زنان تأثیرگذار یکی از آیتمهایی که به عنوان ملاک و شاخص عمومی برای سنجش در نظر گرفتهایم، مساله ایثار و شهادت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و با همین نگاه فرهنگ ایثار و شهادت هست که جوانها و نوجوانهای ما میتوانند مقاوم شوند و در مقابل دشمن و رخنهها و حملههای دشمن در جنگ نرم و سخت بایستند.
