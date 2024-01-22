جزییات آیین نامه پسادکتری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان صالحی امروز در تالار علامه امینی دانشگاه تهران گفت: نوع اول نوع بنیادی است که با همکاری بنیاد علم ایران تا ۹۰ درصد حقوق آنها پرداخت خواهد شد که ۵۰ درصد را بنیاد علم می‌دهد و ۵۰ درصد را شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌دهد و ۱۰ درصد از طریق دانشگاه باید پرداخت شود. برای پرداخت حقوق پسا دکتری ۸۰ درصد استادیار پایه یک دانشگاه تهران مبنا قرار گرفته است.

وی افزود: نوع دوم افرادی هستند که با پست داک می‌آیند. در طرح‌های بین صنعت و جامعه که دکتر سیف مسئولیتش را دارند، اگر هیأت علمی یک طرح برون سازمانی دارد می‌تواند پست داک برای آن بگیرد. ۵۰ درصد حقوق پست داک از محل قرارداد پرداخت می شود و ۵۰ درصد را شورای عالی علوم تحقیقات پرداخت می‌کند. نوع سوم هم آنهایی هستند که دوره شان را در شرکت‌های دانش بنیان می‌گذرانند. ۹۰ درصد حقوق این دسته را شرکت باید بدهد که اگر چه صندوق نوآوری و شکوفایی قول داده است که بخشی از این را تأمین کند، ولی به هر حال شرکت آمادگی پرداخت این را دارد.

صالحی در ادامه با بیان اینکه نوع چهارم آنهایی هستند که در صنعت و صنایع مشغول می شوند، افزود: نوع سوم و چهارم به خاطر هم رسانی نیرو و صنعت از نظر ما خیلی مهم است. ۲۵ درصد نیروهای پست داکی که در ایالات متحده در صنعت پست داکشان را گذراندند، همانجا استخدام شدند. بنابراین این نوع‌ها برای ما مهم هستند.

وی تاکید کرد: در سامانه پست داک چهار نوع آئین نامه پسادکتری وجود دارد.