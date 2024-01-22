به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حسین العزی، معاون وزیر امور خارجه در دولت صنعا درباره ادامه تحرکات آمریکا علیه یمن هشدار داد.
وی افزود: تاکنون اقدامات صنعا محدود به کشتیهایی بوده است که عازم بنادر فلسطین اشغالی هستند.
العزی بیان کرد: ما تا به حال کشتیهای آمریکایی و انگلیسی که عازم مسیرهای دیگر هستند را راستای کاهش تنش در فهرست حملات خود قرار ندادهایم اما در صورتی که احساس کنیم که آمریکا در راستای تشدید تحرکاتش حرکت میکند، این کار انجام خواهیم داد.
وی افزود: ما بی درنگ در راستای دفاع از خود اقداماتی علیه کشتیهای آمریکایی و انگلیسی در صورت تشدید تحرکات آمریکا انجام خواهیم داد و این حق قانونی ما محسوب میشود.
نظر شما