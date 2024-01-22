  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۳

معاون وزیر خارجه دولت یمن:

کشتی‌های آمریکایی و انگلیسی را هنوز هدف قرار نداده‌ایم

کشتی‌های آمریکایی و انگلیسی را هنوز هدف قرار نداده‌ایم

معاون وزیر امور خارجه در دولت صنعا درباره ادامه تحرکات آمریکا علیه یمن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حسین العزی، معاون وزیر امور خارجه در دولت صنعا درباره ادامه تحرکات آمریکا علیه یمن هشدار داد.

وی افزود: تاکنون اقدامات صنعا محدود به کشتی‌هایی بوده است که عازم بنادر فلسطین اشغالی هستند.

العزی بیان کرد: ما تا به حال کشتی‌های آمریکایی و انگلیسی که عازم مسیرهای دیگر هستند را راستای کاهش تنش در فهرست حملات خود قرار نداده‌ایم اما در صورتی که احساس کنیم که آمریکا در راستای تشدید تحرکاتش حرکت می‌کند، این کار انجام خواهیم داد.

وی افزود: ما بی درنگ در راستای دفاع از خود اقداماتی علیه کشتی‌های آمریکایی و انگلیسی در صورت تشدید تحرکات آمریکا انجام خواهیم داد و این حق قانونی ما محسوب می‌شود.

کد مطلب 6001649

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها