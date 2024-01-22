گرانی گوشت هیچ ارتباطی به حذف ارز ترجیحی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه دوم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی گفت: مدیریت بازار کالاهای اساسی به ویژه بازار مواد پروتئینی این روزها بسیار ضعیف است.

وی بیان کرد: زمانی که گوشت قرمز وارد بازار می‌شود نهایتاً باید کیلویی ۳۵۰ هزار تومان به دست مردم برسد اما در برخی از شهرها کیلویی ۷۰۰ هزار تومان شده است که این موضوع به مدیریت ضعیف وزارت جهاد کشاورزی باز می‌گردد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعضاً گفته می‌شود که گرانی قیمت گوشت به حذف ارز ترجیحی باز می‌گردد، مطلب کاملاً غلطی است و مشکل گرانی گوشت به ضعف در مدیریت بازار باز می‌گردد و با مدیریت صحیح بازار می‌توان باعث آرامش در بازار شد.