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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۲

طغیانی در صحن مجلس:

گرانی گوشت هیچ ارتباطی به حذف ارز ترجیحی ندارد

گرانی گوشت هیچ ارتباطی به حذف ارز ترجیحی ندارد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گرانی گوشت ارتباطی به حذف ارز ترجیحی ندارد و علت آن مدیریت ضعیف وزارت جهاد کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه دوم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی گفت: مدیریت بازار کالاهای اساسی به ویژه بازار مواد پروتئینی این روزها بسیار ضعیف است.

وی بیان کرد: زمانی که گوشت قرمز وارد بازار می‌شود نهایتاً باید کیلویی ۳۵۰ هزار تومان به دست مردم برسد اما در برخی از شهرها کیلویی ۷۰۰ هزار تومان شده است که این موضوع به مدیریت ضعیف وزارت جهاد کشاورزی باز می‌گردد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعضاً گفته می‌شود که گرانی قیمت گوشت به حذف ارز ترجیحی باز می‌گردد، مطلب کاملاً غلطی است و مشکل گرانی گوشت به ضعف در مدیریت بازار باز می‌گردد و با مدیریت صحیح بازار می‌توان باعث آرامش در بازار شد.

کد مطلب 6001673
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
      1 0
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      قائم مقام وزیر جهاد بیش از یکسال است وعده ارزان شدن گوشت می‌دهد در حالی که عملا قیمت سه برابر شده، ای کاش آقای رئیس جمهور محترم به ناکارآمدی این مسئول واقف می‌شدند که وعده های مکرر یا از ناآگاهی است یا ناتوانی و یا خلاف گویی
    • NP IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      از یک طرف گوشت و مرغ متاسفانه امروز هم جلوی شرکت گاز قشم بحث شده به چه دلیل ؟ دو روزه ملت جنوب قشم کپسول گاز خانگی گیرشون نمیاد ما هم دو روزه حالا که رفتیم مشاهده کردیم برای تعویض دریافت کپسول خالی با پر ملت جزیره بومی ها ساکنین جلوی شرکت گاز شاکی هستند آخه چه وضعیه ملت درمانده اسیر برای یک کپسول

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