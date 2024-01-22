مدافع مطرح قطری پرسپولیسی شد/ رونمایی از خرید جدید در مراسم ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس خود را برای حضور هرچه بهتر در نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند و از این رو مدیران این باشگاه در تلاش برای تقویت تیم خود هستند. در حالی که هنوز تکلیف سرمربی جدید تیم پرسپولیس مشخص نشده، مدیران این باشگاه با عبدالکریم حسن مدافع مطرح قطری به توافق رسیدند و او امروز برای انجام آزمایشات پزشکی راهی تهران شد.

حسن پس از حضور در تهران آزمایشات پزشکی را با موفقیت پشت سر گذاشت و قرارداد او با پرسپولیس به مدت ۵/‌‬ ۱ فصل به امضا رسید تا این مدافع قطری که مرد سال آسیا در سال ۲۰۱۸ شده بود در ادامه مسابقات لیگ برتر پیراهن پرسپولیس را بر تن کند. مراسم ویژه معارفه او امضا نمادین قرارداد فردا انجام می شود.

حسن جایگزین مرتضی پورعلی گنجی در خط دفاع پرسپولیس خواهد شد و زوج او با محمدحسین کنعانی زادگان در قلب خط دفاع شکل خواهد گرفت.