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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۶

با امضای تفاهم همکاری انجام شد؛

۲ هیأت علمی دانشگاه رازی در کمیته علمی همایش دانشگاه الاسراء عراق

۲ هیأت علمی دانشگاه رازی در کمیته علمی همایش دانشگاه الاسراء عراق

کرمانشاه- ۲ عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه با امضای تفاهم همکاری به عضویت کمیته علمی همایش دانشگاه الاسراء عراق در آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو امضای یادداشت تفاهم همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی با تعدادی از دانشگاه‌های عراق، دانشگاه الاسراء جهت برگزاری همایش امنیت سایبری میزبان ۲ نفر از اساتید دانشگاه رازی خواهد بود.

دکتر محمود احمدی با گرایش شبکه‌های کامپیوتر و دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی دلفت هلند، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر و دکتر محمد سعید جهانگیری با گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری، دانش‌آموخته دانشگاه تهران و استادیار گروه مهندسی کامپیوتر به عنوان ۲ نماینده دانشگاه رازی در این همایش شرکت می‌کنند.

دکتر احمدی در داوری مقالات و کمیته علمی و دکتر جهانگیری در داوری مقالات، عضویت در کمیته علمی و همچنین سخنران کلیدی در این همایش همکاری می‌نمایند.

کد مطلب 6001739

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