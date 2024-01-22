۲ هیأت علمی دانشگاه رازی در کمیته علمی همایش دانشگاه الاسراء عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو امضای یادداشت تفاهم همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی با تعدادی از دانشگاه‌های عراق، دانشگاه الاسراء جهت برگزاری همایش امنیت سایبری میزبان ۲ نفر از اساتید دانشگاه رازی خواهد بود.

دکتر محمود احمدی با گرایش شبکه‌های کامپیوتر و دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی دلفت هلند، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر و دکتر محمد سعید جهانگیری با گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری، دانش‌آموخته دانشگاه تهران و استادیار گروه مهندسی کامپیوتر به عنوان ۲ نماینده دانشگاه رازی در این همایش شرکت می‌کنند.

دکتر احمدی در داوری مقالات و کمیته علمی و دکتر جهانگیری در داوری مقالات، عضویت در کمیته علمی و همچنین سخنران کلیدی در این همایش همکاری می‌نمایند.