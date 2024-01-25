مساجد استان زنجان میزبان ۷۰۰۰ معتکف

حجت‌الاسلام سعید احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از ۷۰۰۰ معتکفی که از امروز در مراسم اعتکاف حضور پیدا کرده‌اند، ۳۰۰۰ معتکف در شهر زنجان در این مراسم معنوی حضور پیدا خواهند کرد، افزود: خوشبختانه هر سال شاهد استقبال قشر نوجوان و دانش‌آموز از این مراسم پرفیض هستیم؛ به طوری که در مراسم امسال نیمی از معتکفان شهر زنجان را دانش‌آموزان و نوجوانان تشکیل می‌دهند.

وی با یادآوری اینکه تعداد معتکفان امسال نسبت به پیش‌بینی‌هایی که انجام داده بودیم، بیشتر بود، اظهار کرد: برای برگزاری مراسم اعتکاف در شهر زنجان ۲۱ مسجد در نظر گرفته شده بود که با توجه به حضور فعال مادران و دختران در مراسم معنوی اعتکاف، امسال دو مسجد برای اعتکاف «مادر و دختری» یا «مادر و فرزندی» در نظر گرفته شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه از ۷۰۰۰ معتکف استان زنجان حدود ۶۰۰۰ معتکف در مساجد شهری و ۱۰۰۰ معتکف نیز در مساجد روستایی این مراسم معنوی را برگزار خواهند کرد، ادامه داد: ۷۳ مسجد در سطح استان پذیرای معتکفان است که در شهر زنجان و برای رفاه حال شهروندان ۱۴ مسجد به بانوان و هفت مسجد دیگر به آقایان اختصاص یافته است.

احمدی با اشاره به اینکه هزینه ثبت‌نام اعتکاف امسال طبق نظر شورای ستاد اعتکاف زنجان برای هر نفر مبلغ چهار میلیون ریال بوده که برای اعتکاف مادران و کودکان به ازای هر کودک مبلغ یک میلیون ریال افزوده می‌شود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه امسال در حوزه دانش‌آموزی افزایش حضور صد درصدی شرکت‌کنندگان را نسبت به سال گذشته در این مراسم معنوی شاهد هستیم.

گفتنی است، مراسم معنوی اعتکاف به مدت سه روز از پنجم تا هفتم دی‌ماه امسال برگزار می‌شود.