افزایش ۳۰ درصدی مساجد برگزار کننده اعتکاف در خوزستان

حجت الاسلام احسان فردآقایی در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت علی (ع) اظهار کرد: مراسم معنوی اعتکاف در مناطق شهری و روستایی در ۴۰۰ مسجد خوزستان آغاز شد؛ این آئین فرصت بینظیری را در اختیار جریان فرهنگی و دینی کشور قرار میدهد تا پذیرای مؤمنان، جوانها، نوجوانها، بانوان و همه اقشار در استان خوزستان باشد.
معاون فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی خوزستان بیان کرد: در اداره تبلیغات اسلامی خوزستان امسال تلاش ما بر این بوده تا در خصوص برگزاری مراسم اعتکاف در استان، پوشش ۱۰۰ درصدی داشته باشیم تا هر کدام از شهروندان در هر منطقهای که هستند بتوانند در نزدیکترین محل به این مراسم دسترسی داشته باشند.
وی گفت: با همکاری متولیان مساجد در خوزستان با اداره تبلیغات اسلامی استان، شاهد افزایش ۳۰ درصدی مساجد برگزار کننده اعتکاف نسبت به سال گذشته در این استان هستیم.
معاون فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی خوزستان تصریح کرد: پیش بینی ما این است که افزایش ۱۰۰ درصدی تعداد معتکفان نسبت به سال گذشته را تجربه کنیم چرا که مراسمهای سال گذشته پس از ۲ سال تعطیلی ناشی از کرونا برگزار شده بود، همچنین امسال شاهد شور و اشتیاق بسیاری بین مردم به خصوص جوانها، نوجوانها و بانوان برای شرکت در مراسم اعتکاف هستیم.
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