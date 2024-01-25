  1. استانها
  2. کردستان
۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۲۳

دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز:

۳۰ اثر به هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز ارسال شد

۳۰ اثر به هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز ارسال شد

سقز_ دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز گفت: ۳۰ اثر داخلی و خارجی به هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز ارسال شد.

فریدون حامدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۳ نمایش خارجی شامل هشت نمایش از اقلیم کردستان عراق (کرکوک، سلیمانیه، اربیل، دهوک و چمچمال)، دو نمایش از کردستان ترکیه و دو نمایش از سوریه برای چهار ظرفیت جشنواره و ۱۷ اثر داخلی شامل سقز (۳ نمایش)، سنندج (۶ نمایش)، ارومیه (سه نمایش)، مهاباد (یک)، جوانرود (یک نمایش) کرمانشاه (یک نمایش) سردشت (یک نمایش) و قروه (یک نمایش) برای ۶ ظرفیت جشنواره به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: نتایج بازبینی در نیمه دوم بهمن اعلام و در صورتی که منابع مالی جشنواره به موقع تأمین شود از ۲۷ بهمن تا یکم اسفندماه جشنواره برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: دبیرخانه جشنواره با ترکیبی از هنرمندان جوان و پیشکسوتان عرصه نمایش و با بهره‌مندی از تجارب مجریان، از ۲ ماه پیش تشکیل و درنشست‌هایی نسبت به برنامه‌ریزی، تعیین مسئولان کمیته‌های تخصصی، اعلام فراخوان مسابقه عکاسی و پوستر جشنواره اقدام کرد.

حامدی اضافه کرد: نصب المان شهری جشنواره در سطح شهر و تکمیل و تجهیز پلاتو از اهم مواردی بود که توسط اعضای دبیرخانه پیگیری شد.

دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز افزود: در بخش عکاسی استقبال خوبی شده و منتظر ارسال آثار هنرمندان طراح و گرافیست در بخش پوستر هستیم.

کد مطلب 6004638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه