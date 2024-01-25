۳۰ اثر به هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز ارسال شد

فریدون حامدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۳ نمایش خارجی شامل هشت نمایش از اقلیم کردستان عراق (کرکوک، سلیمانیه، اربیل، دهوک و چمچمال)، دو نمایش از کردستان ترکیه و دو نمایش از سوریه برای چهار ظرفیت جشنواره و ۱۷ اثر داخلی شامل سقز (۳ نمایش)، سنندج (۶ نمایش)، ارومیه (سه نمایش)، مهاباد (یک)، جوانرود (یک نمایش) کرمانشاه (یک نمایش) سردشت (یک نمایش) و قروه (یک نمایش) برای ۶ ظرفیت جشنواره به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: نتایج بازبینی در نیمه دوم بهمن اعلام و در صورتی که منابع مالی جشنواره به موقع تأمین شود از ۲۷ بهمن تا یکم اسفندماه جشنواره برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: دبیرخانه جشنواره با ترکیبی از هنرمندان جوان و پیشکسوتان عرصه نمایش و با بهره‌مندی از تجارب مجریان، از ۲ ماه پیش تشکیل و درنشست‌هایی نسبت به برنامه‌ریزی، تعیین مسئولان کمیته‌های تخصصی، اعلام فراخوان مسابقه عکاسی و پوستر جشنواره اقدام کرد.

حامدی اضافه کرد: نصب المان شهری جشنواره در سطح شهر و تکمیل و تجهیز پلاتو از اهم مواردی بود که توسط اعضای دبیرخانه پیگیری شد.

دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز افزود: در بخش عکاسی استقبال خوبی شده و منتظر ارسال آثار هنرمندان طراح و گرافیست در بخش پوستر هستیم.