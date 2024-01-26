اعتکاف بستری برای بریدن از دنیا/ نیک اندیشان میهمانان پاک مساجد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – عادله جوادزاده؛ همزمان با ایام البیض جوانان و نوجوانان نیک اندیش و مردان و زنان دیندار سرزمین دارالامان اردبیل در مساجد و تکایا گردهم آمدند تا در این روزهای سرد زمستانی در محفل معنوی و گرمابخش اعتکاف روز خود را به شب رسانده و تا سحر زمزمه مناجات معبود بر لب جاری سازند.

اعتکاف امسال در اردبیل گرمای خاصی در فضای مساجد و مکان‌های مذهبی این نقطه از کشورمان ایجاد کرده تا معتکفان فرصت زمستان با شب‌های طولانی و روزهای روشن را به فرصتی بی بدیل برای خلوت گزینی با معبود برگزینند تا روح فرسوده خود را از تعلقات دنیوی و ۱۲ ماه انتظار دوباره در سه روز ایام البیض صیقل داده و معنویتی خاص ببخشند.

اعتکاف امسال در کنار همه برجستگی‌ها برای اولین بار فضایی را برای مادران به وجود آورده تا همراه با فرزندانشان در این مجلس پرسخاوت الهی تمرین بندگی کرده و با غنیمت دانستن فرصت بازگشت به خود و بریدن از دنیا سعی کنند در مسیر عبودیت گام بردارند.

نجوای ۴ هزار اردبیلی در ایام البیض

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعتکاف ۴ هزار نفر در مساجد و امامزاده‌های استان اظهار کرد: عمده معتکفان جوانان و زنان همراه با فرزندانشان هستند که در این روزهای سرد زمستان مراسم اعتکاف را به محفلی گرم برای راز و نیاز با معبود تبدیل کرده‌اند.

حجت الاسلام قاسم جعفرزاده خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد آمار اعتکاف امسال نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و عمده شرکت کنندگان نیز گروه‌های سنی نوجوان و جوان هستند که سعی می‌کنند در این محافل فرصت اعتکاف را به فرصت بندگی و بالندگی تبدیل کنند.

وی افزود: ۵۰ مسجد در این استان برای اعتکاف تدارک دیده شده که با همراهی هیأت امنا تلاش بر این بوده تا کلاس‌های متنوع و محفل انس با قرآن و تفسیر و بیان پیام‌های قرآنی تدارک دیده شود تا علاقمندان بتوانند از این فضای معنوی استفاده کنند.

معتکفان تعلقات معنوی را به جذابیت‌های مادی عصر امروز ترجیح دادند

کارشناس مسائل مذهبی و دینی اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به فلسفه اعتکاف و سه روز تهذیب نفس اظهار کرد: در این روزها که بیشترین محور زندگی توجه به مادیات بوده معکفان ثابت کردند که دنیا و هر آنچه که تعلقات آن است را رها کرده و معنویات را بر مادیات ترجیح می‌دهند.

حجت الاسلام بهنام لطفی گفت: بشر امروز در هیاهوی زندگی مادی گرفتار شده و برخی ایام خاص نظیر ماه رجب، شعبان، رمضان و ذیحجه فرصتی است تا پالایش اعتقادی و معنوی خود را انجام دهیم.

معاون اوقاف و امور خیریه استان اردبیل خاطرنشان کرد: در کنار مساجد، امامزاده‌های اردبیل نیز از دیرباز فضایی معنوی برای حضور معتکفان است تا فرصت اعتکاف را به گنجینه عظیم معرفت افزایی و بهره گیری از فضای معنوی امامزاده‌ها و بقاع متبرکه تبدیل کنند.

لطفی تصریح کرد: در کنار برپایی نماز جماعت محفل انس با قرآن برای گوشه نشینان و خلوت گزیدگان این ایام پیش بینی شده و در کنار آن مشاوره‌های مذهبی و عبادی نیز برای علاقمندان با همراهی روحانیون فراهم است.

خودسازی اصلی ترین ثمره اعتکاف

اعتکاف محو خودخواهی در امواج بلند خداگرایی و خدمت‏ به امت اسلامی است. اعتکاف بیرون رفتن از خانه خویش و مصمم شدن بر حضور در خانه حضرت حق است.

اعتکاف عبادتی مستحبی و تقرب جویانه و داوطلبانه است که روزه روز سوم آن رنگ وجوب می‌گیرد. اعتکاف گریز از لذت گرایی و مهار حس خودمحوری و برتری جوئی و بازگشت از قبله دنیاگرایان به سمت و سوی قلب و قبله هستی است.

خودسازی، محاسبه نفس، توبه و نیایش، نماز و تلاوت قرآن و استمداد از آستان قدس ربوبی از دیگر برکات اعتکاف است به طوری که اسلام فکر جدایی از زندگی دنیا و گوشه نشینی و کناره گیری از مردم و به تعبیر دیگر رهبانیت را باطل و ناپسند اعلام کرد اما اعتکاف را به عنوان فرصتی برای بازگشت به خویش و خدای خویش قرار داد تا کسانی که از هیاهو و جنجال‌های زندگی مادی خسته می‌شوند بتوانند چند صباحی با خدای خود خلوت کنند و جان و روح خود را با خالق هستی ارتباط دهند.

و در این سه روز بندگان خالص الهی آنقدر به معبود نزدیک می‌شوند که تمام مقربان درگاه الهی کنار رانده شده و خلوت گزیدگان زمینی به عروج آسمانی می رسند.