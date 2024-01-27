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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۷:۲۳

علیرغم بارش باران؛

هوای تهران در حال حاضر آلوده است

هوای تهران در حال حاضر آلوده است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۵ قرار گرفته و علیرغم بارش باران آلوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۵ قرار گرفته و علیرغم بارش باران آلوده است.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۸۴ قرار گرفته و وضعیت هوا قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۲۰۲ روز هوای قابل قبول، ۸۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۵۵ روز هوای قابل قبول، ۱۱۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۳۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

کد مطلب 6005308

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    نظرات

    • ق ر IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      لطفأ به دولت اعلام کنید ۲۱ بهمن فقط ادارات تعطيل کنند تا بفهمیم علت واقعی آلودگی خودروها هستند یا کارخانه‌ها و...

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