آزادی ۶۴ زندانی جرایم غیرعمد در روز پدر

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر رحمانی، ضمن تقدیر از تلاش‌های مددکاران ستاد و نیکوکاران اظهار کرد: از ابتدای ماه رجب تا روز میلاد امیرالمومنین حضرت علی (ع) تاکنون، زمینه آزادی ۶۴ نفر زندانی بدهکار جرایم غیر عمد فراهم شده است.

وی ادامه داد: یکی از نقاط قوّت اخلاق اسلامی توجه به انسان‌ها، حس همکاری، نیکوکاری و خدمت‌رسانی به مردم است که در جلوه‌های مختلف به وجود می‌آید و یکی از شاخصه‌های ارتباط یک انسان مسلمان در کنار ارتباط با خالق و ارتباط با خویش، ارتباط با محیط و انسان‌ها است و مهمترین راه آن، خدمت به خلق و اهتمام به این امر می‌باشد. وی تصریح کرد: زمینه آزادی این افراد که همگی زندانی مالی بدهکار، واجد شرایط کمک و فاقد سوابق کیفری بودند، با پیگیری و تلاش مددکاران نمایندگی ستاد دیه استان، مساعدت مراجع قضائی در خصوص قبولی اعسار و کمک خیرین فراهم شد.

رحمانی گفت: زندانی بودن سرپرست خانواده تنها وضعیت زندگی خود آن فرد را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه ممکن است آسیب‌های اجتماعی، روحی و اقتصادی نیز گریبانگیر خانواده‌اش شود.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان تهران با اشاره به لزوم تلاش برای آزادی زندانیان نیازمندی که مرتکب جرایم غیر عمد شده‌اند، افزود: در شرایط کنونی که خانواده‌های دارای سرپرست نیز اغلب ممکن است دچار مشکلات معیشتی و اقتصادی شوند، زندانی بودن سرپرست و نان آور خانواده، فشار مضاعفی تحمیل می‌کند.

رحمانی اظهار امیدواری کرد با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، روند این اقدامات خداپسندانه سرعت یابد تا هیچ زندانی به خاطر بدهی یا حوادث غیر عمد در زندان نماند.

بنا به این خبر، خیرین و نیکوکارانی که قصد کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را دارند همواره می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۷۵۹۱۶ در این امر خیر سهیم باشند.

همچنین در صورت تمایل ضمن مراجعه حضوری به ستاد دیه استان تهران واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، اعرابی ۵، پلاک ۱۹، طبقه اول، شماره تلفن ۸۸۸۶۱۹۹۲ با نحوه ارسال کمک‌های مالی و آزادی زندانیان استان آشنا شوند.