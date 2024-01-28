به گزارش خبرنگار مهر، رضا نقی زاده مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در نشست خبری که امروز برگزار شد با اشاره به آمار مشروطیها اعلام کرد: آمار مشروطیها نشان میدهد نسبت به قبل از کرونا افزایشی نداریم، در دوره کرونا شرایط خاص بود، آمار مشروطیها را در آینده اعلام میکنیم.
وی همچنین افزود: وضعیت دانشگاهها از نظر اجرای مقررات نسبت به قبل از کرونا بهتر شده است زیرا مقرراتی که برای ورودیهای جدید تهیه شده است از استحکام و نظم آموزشی بیشتری برخوردار است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به بازنگری محتوای دروس آموزشی گفت: رشتههای جدید در قالب طرح بازنگری ۱۵۰۰ برنامه درسی بر اساس روزآمدی دانش، خاستگاه تمدنی و اشتغال پذیری انجام میشود.
وی افزود: رشتههای جدید و راهبردی و آینده ساز نیز از سال ۱۴۰۳ در قالب ۱۵۰۰ برنامه درسی اجرا میشود.
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