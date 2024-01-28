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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۳

یک مقام مسؤول در وزارت علوم:

آمار مشروطی‌ها نسبت به قبل از کرونا افزایش ندارد

آمار مشروطی‌ها نسبت به قبل از کرونا افزایش ندارد

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به آمار مشروطی ها گفت: آمار مشروطی ها نشان می دهد نسبت به قبل از کرونا افزایشی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نقی زاده مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در نشست خبری که امروز برگزار شد با اشاره به آمار مشروطی‌ها اعلام کرد: آمار مشروطی‌ها نشان می‌دهد نسبت به قبل از کرونا افزایشی نداریم، در دوره کرونا شرایط خاص بود، آمار مشروطی‌ها را در آینده اعلام می‌کنیم.

وی همچنین افزود: وضعیت دانشگاه‌ها از نظر اجرای مقررات نسبت به قبل از کرونا بهتر شده است زیرا مقرراتی که برای ورودی‌های جدید تهیه شده است از استحکام و نظم آموزشی بیشتری برخوردار است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به بازنگری محتوای دروس آموزشی گفت: رشته‌های جدید در قالب طرح بازنگری ۱۵۰۰ برنامه درسی بر اساس روزآمدی دانش، خاستگاه تمدنی و اشتغال پذیری انجام می‌شود.

وی افزود: رشته‌های جدید و راهبردی و آینده ساز نیز از سال ۱۴۰۳ در قالب ۱۵۰۰ برنامه درسی اجرا می‌شود.

کد مطلب 6007156
زهرا سیفی

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