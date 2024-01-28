زمان پخش «چرخ گردون» تغییر کرد/ حمید لولایی و علیرضا خمسه در سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی برنامه، سریال «چرخ گردون» قرار است از شبکه دو سیما پخش خود را آغاز کند. این اولین سریال تولیدی و سرآغاز ساخت آثار نمایشی مرکز سیمرغ سازمان صدا و سیما است.

فصل اول این سریال در ۳۰ قسمت تولید شده و قرار است تا ۹۰ قسمت ادامه داشته باشد. چندی پیش سریال «چرخ گردون» بعد از چند ماه تصویربرداری در پارک لاله تهران که لوکیشن اصلی این سریال تلویزیونی بود به پایان تولید رسید.

البته قرار است به زودی پیش‌تولید فصل دوم این سریال آغاز شود. همچنین سعید مرادی تهیه‌کننده این مجموعه تلویزیونی خبر داد که این سریال پخش خود را از شنبه ۱۴ بهمن‌ماه آغاز خواهد کرد.

این تهیه کننده بیان کرد: شبکه دو سیما ساعت ۲۱:۳۰ این سریال را در کنداکتور خود قرار داده است و علیرضا خمسه و حمید لولایی نقش‌های محوری را برعهده دارند. ۲ بازیگری که همیشه یادآور اتفاقات خوشایند و خاطرانگیزی برای علاقه‌مندان به سریال‌های شبانه و ۹۰ شبی تلویزیون بوده‌اند.

مرادی همچنین این نکته را یادآور شد که سریال «چرخ گردون» در تلاش است بازیگران مستعدِ جوانی را به تلویزیون و حوزه رسانه معرفی کند. شاید کنار این ویژگی‌ها، پربازیگر بودن و حضور کمدین‌های شناخته‌شده‌ای که مردم با آنها خاطره دارند امتیاز این مجموعه تلویزیونی باشد.

«چرخ گردون» داستان دو رقیب کاری کریم آشی و غلام عدسی را به تصویر می‌کشد.

در این سریال بازیگرانی همچون حمید لولایی، علیرضا خمسه، کمند امیرسلیمانی، رامین ناصرنصیر، افشین سنگ‌چاپ، نیما شاهرخ‌شاهی، مهرداد ضیایی، کریم قربانی، اکبر رحمتی، آتش تقی‌پور، مجید شهریاری، ساقی زینتی، حمیدرضا حافظ شجری، سولماز حصاری، فرهاد بشارتی، حسن اسدی، بیتا خردمند، محمدرضا عباس‌نژاد، شهین تسلیمی، مجید علم‌بیگی، یوسف ملک‌زادگان، فرشاد حسینی موحد، فرزاد حاتمیان، فرخنده فرمانی، محسن حسنی، علی آذری، میثم رمضانی، محمد مالکی به ایفای نقش می‌پردازند و بازیگران جوانی همچون ماهک حسینی، آیدا ابراهیمی، سهیل میرزآقایی که در «چرخ گردون» مقابل دوربین رفته‌اند.

حسین باقریان جانشین تهیه‌کننده، ناظر کیفی: احسان صاحب جمعی، حسین ناظریان مدیر فیلمبرداری، سامان تفرشی مدیر برنامه‌ریزی، امید خیرخواه دستیار اول کارگردان، امید قربانی مدیر صدابرداری، لیلا مربی منشی صحنه، بابک شعایی طراح گریم، سعید آهنگرانی طراح صحنه و لباس، فرزاد اسدیان عکاس و فیلمبردار پشت صحنه، ایمان پناهی‌راد مدیر تدارکات، وحید بی‌طرفان تدوین، محراب مشهدبان طراح تیتراژ، مرتضی شفیع موسیقی، سیدمحمود موسوی‌نژاد صداگذار، مجده وفایی اصلاح رنگ و نور، محسن باقریان جانشین تولید، مشاور رسانه‌ای: مجتبی برزگر و پویان خرم‌پور هماهنگی تولید از عوامل سریال «چرخ گردون» هستند.