کسب جایزه نیکلا تسلا سال ۲۰۲۳ توسط مخترع همدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران بختیاری پژوهشگر برتر کشوری با ۲۶۵/۵ امتیاز از وزارت بهداشت و همچنین استعداد درخشان کشوری دارای شرکت دانش بنیان آزمامهر مشاور دانش بنیان شدن شرکت شهرک‌های صنعتی کل استان لرستان که عنوان اختراع وی با شماره ثبت: ۱۰۸۴۵۰ و طرح (کلاه کربنی شستشوی موی سر فضانوردان بدون دخالت دست) به ثبت رسیده است.

این جوان مخترع همدانی، همچنین دارای ۲۵ اختراع ثبت شده بوده و ۱۰۰ پرونده دیگر در دست ثبت دارد که یکی از بیشترین اختراعات ثبت شده در ایران را دارد.

وی عضو بنیاد ملی نخبگان کشور و یکی از مخترعین و نخبگان ملی و بین المللی است که توانسته است تا به حال ۱۳ مدال طلا، نقره و برنز جهانی جشنواره اختراعات و نوآوری از کشورهای مختلف (آمریکا، کانادا، روسیه، چین، ژاپن، ترکیه، رومانی، هند، هلند) را کسب کند.

بختیاری، مدرس کلاس‌های ثبت اختراع و دانش بنیان شدن است که تابه حال هزاران دانش پژوه با کتاب و آموزش‌های این مخترع آشنا و به این سمت دعوت شده‌اند که خودشان توانستند ایده پرداز شوند.

وی نویسنده ۶ جلد کتاب چاپ شده در زمینه علوم پزشکی و مخترع شدن است و کتاب‌های مخترع شو و صفر تا صد ثبت اختراع را نیز به چاپ رسانده است.

تاکنون از این پژوهشگر جوان ایرانی، تعداد ۵ مقاله ISI به چاپ رسیده و ۵ مقاله داخلی و چندین مقاله دیگر نیز در دست چاپ دارد.

داور ثبت اختراع پارک علم فناوری کرمان، پارک علم فناوری همدان و دانشگاه علوم پزشکی از دیگر افتخارات این جوان نخبه است.

بنابراین گزارش، آکادمی علوم اروپا در هر سال به عناوین گوناگونی به پاس یک عمر تلاش در راه دانش و توسعه علم، نوآوری و صلح برای مردم جوایز ویژه من جمله ” NIKOLA TESLA PRIZE” را جایزه‌ای اعطا می‌کند که قرار است این جایزه با حضور ریاست آکادمی و چند عضو رسمی آکادمی علوم اروپا و با همراهی پروفسور لعلی در کشور ترکیه به جوان مخترع ایرانی مهران بختیاری اعطا گردد.

به گفته بختیاری، جایگاه آکادمی علوم اروپا در سطح بین المللی‌ (European Academy of Sciences) از جمله معتبرترین مراجع علمی جهان است که جوایز سالیانه خود را به دانشمندان خاصی که دارای شاخص‌های علمی-پژوهشی مورد تأیید اعضای آکادمی باشند اعطا می‌کند و این مهم‌ هر ساله فقط یک بار در مجمع عمومی آکادمی رزومه افراد داوطلب به عضویت در آکادمی را به اعضای آکادمی اعلام و پس از بررسی و رأی گیری‌ تعداد ۴ یا ۵ نفر به عضویت مادام العمر انتخاب می‌شوند.

مخترع جوان با بیان اینکه آکادمی علوم اروپا (EAS)یک سازمان غیردولتی و مستقل غیرانتفاعی بین‌المللی متشکل از برجسته‌ترین دانشمندان، دانشگاهیان و مهندسان است که تحقیقات مقدماتی و توسعه فناوری‌های پیشرفته را انجام می‌دهند، اضافه کرد: بر این اساس آکادمی علوم اروپا در گواهینامه اهدایی به این مهم تصریح کرده که برای ترویج و اجرای نوآوری‌ها در اقتصاد ملی و جهانی و کمک قابل توجهی که به پیشرفت جهان در زمینه‌های علم، آموزش، صلح، مدارا و انسان‌گرایی نموده‌اید، گواهینامه ویژه و جایزه نیکلا تسلا آکادمی در سال ۲۰۲۳ به مهران بختیاری تقدیم می‌شود.

بختیاری که تحت عنوان آکادمیسین به عضویت تمام وقت آکادمی علوم اروپا درآمده است از آغاز همکاری‌های علمی-پژوهشی فیمابین پژوهشگران در مسیر گسترش علم در قالب تفاهم‌نامه پژوهشی و فرهنگی مؤسسه آموزش عالی و دانشگاه فناوری و صنعتی تکنوفست بلژیک خبر داد.