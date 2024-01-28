به گزارش خبرنگار مهر، محمد برزعلی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اکنون گلستان رکورد ۱۴ میلیون جوجه‌ریزی در ماه را شکست و نزدیک به ۱۶ میلیون جوجه‌ریزی را به نام خود ثبت کرد.

وی با اشاره به اینکه ۲۴ درصد تولید ناخالص استان در حوزه کشاورزی است، افزود: در سال گذشته علی رغم خشکسالی شدید جز ۳ استانی بودیم که در کشاورزی رشد داشتیم.

به گفته بزرعلی استان گلستان به هیچ وجه با کمبود نهاده‌های دامی مواجه نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان با اشاره به اینکه ما به دنبال تکمیل زنجیره‌های ارزش و تولید هستیم، زنجیره تولید برای ما حائز اهمیت است، گفت: در حوزه تولید گوشت قرمز نخستین استانی بودیم که پرورش دام سبک قراردادی را آغاز کردیم و بخشی از آن به تأمین کنسانتره و خوراک دام بر می‌گردد.

وی یادآور شد: سال گذشته ۱۲ هزار رأس دام قراردادی را در این بخش انجام دادیم و بخشی از شرکت‌های تولیدکننده خوراک دام در این زمینه پای کار آمدند.

برزعلی اظهار کرد: در دهه فجر امسال ۱۱۹ پروژه با اعتبار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اجرایی می‌شود و ۶۹۸ نفر اشتغالزایی دارد و بیش از ۱۱ هزار خانوار نیز از این طرح‌ها بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه رتبه نخست در کشت قراردادی گندم در بین استان‌های کشور به دست آوردیم، افزود: در حال حاضر نیز در بخش کشت قراردادی محصولات پاییزه نیز رتبه نخست را به دست آوردیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: در سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار در تولید گوشت رتبه اول را کسب کردیم و گلستان ۱۱ درصد تولید کشور را دارد.

وی خاطرنشان کرد: زنجیره ارزش را در کرم ابریشم تکمیل کردیم و نخستین زنجیره تولید لبنیات شمال کشور با گاوداری دو هزار و ۵۰۰ راسی راه‌اندازی کردیم.