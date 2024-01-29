ارتش روسیه کنترل یک شهر دیگر در استان «خارکف» را به دست گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور کنترل شهر «تاپیوکا» در استان خارکف را به دست گرفتند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که «در محور کوبیانسک، عملیات فعالانه یگان‌های گروه «غرب ارتش منجر به آزادسازی شهر تاپیوکا در استان خارکف شد.»

در بخش دیگری از این بیانیه نیز تأکید شده است که «ارتش روسیه در منطقه سینکووکا موفق شدند ۳ حمله نیروهای مسلح اوکراین را دفع کنند. تلفات دشمن در محور کوبیانسک بیش از ۳۰ نظامی بود و همچنین دو خودروی زرهی، ۳ کامیون و یک هویتزر نیز منهدم شد.

این بیانیه با بیان اینکه ارتش اوکراین در مناطق مختلف جمهوری خلق لوهانسک ۲۸۰ نظامی از دست داده می‌افزاید که نیروهای گروه «جنوب» ارتش روسیه در مناطق مختلف لوهانسک ۶ حمله نیروهای ارتش اوکراین را دفع کردند.