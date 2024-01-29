۱۵۰۰ خودرو به ناوگان امدادی هلال احمر اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار عبدالهیان، معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس جمعیت هلال‌احمر در ابتدای حضور در استان ایلام همراه با مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت استان، اعضای شورای معاونین و نماینده اعضای هیأت مدیره استان ضمن ادای احترام با نثار فاتحه و تقدیم شاخه‌های گل به مقام شامخ شهدا در تپه نور الشهدا، با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام دیدار و گفت‌وگو کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی تبار نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در این دیدار با بیان اینکه مسئولیت در نظام مقدس اسلامی امانت الهی است، اظهار کرد: جوانان و نوجوانان استقبال بسیار خوبی برای شرکت در فعالیت‌های خدمات رسانی جمعیت هلال‌احمر به عنوان داوطلب دارند که این امر فرصت مغتنمی برای استفاده از حضور جوانان در این جمعیت است.

وی در ادامه افزود: حضور این جوانان در جمعیت علاوه بر افزایش سطح مهارت‌های امدادی فرصتی برای افزایش سطح معنوی با برنامه‌های دینی است که خوشبختانه نگاه خوبی در این جمعیت در راستای معرفت افزایی جوانان وجود دارد.

امام جمعه ایلام با بیان اینکه جمعیت هلال‌احمر نقش مهمی در تسهیل تردد زوار عتبات عالیات و اربعین حسینی داشته است، بیان کرد: نیازمندی‌های استان ایلام با توجه به شرایطی که دارد، بسیار زیاد است و لازم است که توجه ویژه‌ای به این استان صورت گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با اشاره به نقش تأثیرگذار جوانان داوطلب این جمعیت در مشارکت حداکثری در انتخابات به ویژه انتخاب اصلح، خاطرنشان کرد: حضور جوانان جمعیت هلال‌احمر در سطح نقاط مختلف استان برای مردم آرامش آفرین است.

اضافه شدن یک هزار و ۵۰۰ خودروی امداد به ناوگان امدادی هلال‌احمر در کشور

معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس جمعیت هلال‌احمر نیز در این دیدار با بیان اینکه یک هزار و ۵۰۰ خودروی امداد به تجهیزات این جمعیت در کشور افزوده شده است، گفت: در راستای افزایش سطح ارائه خدمات این جمعیت به اقشار مختلف مردم، یک هزار دستگاه آمبولانس امداد نیز خریداری شده است.

وی با بیان اینکه امروز مدیریت سازمان امداد و نجات هوایی جمعیت هلال احمر کشور به یکی از فرزندان ایلام سپرده شده است، افزود: در ایام اربعین حسینی ۱۱۰۰ متر ساختمان امدادی و درمانی هلال‌احمر در کمتر از ۶۵ روز در سال جاری، برای ارائه خدمات به زوار اربعین حسینی افتتاح و بهره‌برداری شد.

معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس هلال‌احمر با اشاره به اینکه هلال‌احمر در راستای ارائه خدمات به زوار اربعین حسینی به عنوان بزرگ‌ترین همایش و اجتماع مسلمانان در سطح جهان، در تلاش برای تقویت زیرساخت‌ها در استان ایلام است، تصریح کرد: با توجه به مرز مهران و استقبال زوار برای تردد از این مرز، با تلاش دبیرکل جمعیت و مجموعه همکاران سال گذشته اعتبارات بسیار خوبی از مجلس برای توسعه زیرساخت‌های این جمعیت در استان‌ها جذب شد.

عبدالهیان با اشاره به اینکه امروز یک نگاه راهبردی و برنامه‌ای به فعالیت‌های هلال‌احمر در کشور وجود دارد، گفت: نقش تجهیزات و امکانات در ارائه خدمات به مردم در هلال‌احمر بسیار مهم است، در سال گذشته ۱۵۰۰ خودروی امداد به تجهیزات جمعیت افزوده شد و همچنین یک هزار دستگاه آمبولانس امداد نیز خریداری شده که به شهرهای استان ایلام نیز یک آمبولانس تعلق خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه ناوگان امداد هوایی این جمعیت باید تقویت شود، بیان کرد: با اعتبارت جدیدی جذب شده، امید می‌رود بتوانیم در استان‌هایی مانند ایلام که در هشت سال دفاع مقدس نقش مهمی داشته و حقی بزرگ بر برگردن جامعه دارند، خدمات ارزنده‌ای در شأن این مردم عزیز ارائه شود.

مدیرعامل سابق جمعیت هلال احمر استان ایلام نیز در این نشست گزارش عملکرد خدمات و فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر استان در طول دوران تصدی را ارائه کرد.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان در این دیدار ضمن تقدیر از زحمات علی‌محمدی مدیرعامل سابق جمعیت هلال‌احمر استان گفت: دست یاری به سوی امام جمعه ایلام به عنوان راهنما دراز می‌کنیم، امیدوارم بیش از پیش در کنار مجموعه جمعیت هلال‌احمر از رهنمودها استفاده کنیم.