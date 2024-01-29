به گزارش خبرنگار مهر، اکرم فرهادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماندگاری پزشک یکی از دلایل افزایش درآمد بیمارستان است که تلاش می‌شود زمینه‌های تقویت ماندگاری پزشکان در شهرستان دیّر افزایش و این مشکل برطرف شود.

وی با اشاره به پروژه‌های در حال ساخت دانشگاه حوزه سلامت استان بوشهر افزود: در حال حاضر ۱۱۷ پروژه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حال ساخت است که در مجموع بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر ادامه داد: پایگاه سلامت آبدان و مرکز خدمات جامع سلامت بردخون در شهرستان دیر با تجهیز آن به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

فرهادی با بیان اینکه صنعت نفت و گاز در حوزه سلامت تأثیرگذاری خود را دارد اظهار داشت: صنعت نفت و گاز تأثیرگذاری خود را در حوزه سلامت دارند که باید نقش پررنگ‌تر داشته باشند.

وی با تاکید بر توجه به فراهم شدن امکانات رفاهی پزشکان در مناطق جنوب استان بوشهر افزود: حوزه سلامت انتظار دارد که پزشک ماندگاری بیشتری در مناطق جنوبی داشته باشد و باید امکانات رفاهی و آموزشی بیشتری در اختیار پزشکان قرار بگیرد.

فرهادی گفت: علاوه بر شرایط اقلیمی و دوری از مرکز، یکی از دلایل مهم مطرح شده است که باعث عدم ماندگاری پزشکان می‌شود بحث امکانات رفاهی و زندگی پزشکان است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر اظهار داشت: در این راستا پروژه ۱۲ واحدی اقامتگاه پزشکان در محل بیمارستان دیر در حال ساخت و برای این پروژه ۶ میلیارد تومان تخصیص یافته که تاکنون ۴ میلیارد آن محقق شده است.

وی ادامه داد: پروژه ۱۲ واحدی اقامتگاه پزشکان در شهرستان دیر در وضعیت ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی قرار دارد.