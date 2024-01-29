موافقت رژیم صهیونیستی با سفر هیاتی از سازمان ملل به شمال نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه یدیعوت آحارونوت امروز دوشنبه در گزارشی از موافقت کابینه جنگی رژیم صهیونیستی با سفر یک هیات از سازمان ملل به شمال نوار غزه خبر داد.

بنابراین گزارش، کابینه جنگی رژیم صهیونیستی با درخواست آمریکا برای سفر یک هیات از سازمان ملل به شمال نوار غزه، جهت بررسی شرایط این منطقه موافقت کرده است.

به نوشته روزنامه یدیعوت آحارونوت، کابینه جنگی رژیم صهیونیستی دو شرط اصلی برای انجام این دیدار تعیین کرده؛ نخست اینکه در این هیات سازمان ملل یک مقام آمریکایی حضور داشته باشد و دوم اینکه این سفر با هدف بازگرداندن فلسطینیان به شمال نوار غزه انجام نشود.

گفتنی است در ۱۱۵ روز اخیر جنگ همه جانبه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه قریب به ۲۷ هزار فلسطینی شهید و بیش از ۶۵ هزار نفر زخمی شده اند. اکثر آمار شهدا و مجروحان در غزه نیز به زنان و کودکان اختصاص دارد.

براساس اعلام نهادهای بین المللی در شرایط کنونی بیش از ۷۰ درصد از منازل و تاسیسات زیربنایی نوار غزه ویران شده و خطر بیماری و بحران گرسنگی به شدت مردم این باریکه را در معرض تهدید قرار داده است.