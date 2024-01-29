کشف حدود ۲ تُن زغال قاچاق در جاده کرج – چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی گفت: مأموران کلانتری ۳۵ نساء حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی نیسان وانت مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران در بررسی‌ها موفق به کشف یک تن و ۹۰۰ کیلوگرم زغال خارجی قاچاق از این خودرو و دستگیری یک نفر در این زمینه شدند که ارزش ریالی محموله مکشوفه حدود یک و نیم میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج در پایان خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده متهم به همراه کالای کشف شده برای انجام مراحل قانونی به پلیس امنیت اقتصادی استان البرز معرفی شد.