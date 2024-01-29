به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: شب گذشته پایگاه آمریکایی در شمال شرق اردن مورد حمله قدرتمندانه نیروهای مقاومت قرار گرفت که در این مورد برخی از نمایندگان کنگره آمریکا حرف‌های اضافه می‌زنند.

وی بیان کرد: حرف‌های باطل نمایندگان کنگره آمریکا در حالی است که جمهوری اسلامی ایران رسماً اعلام کرده در هیچ کدام از حمله‌هایی که به پایگاه‌های آمریکایی شده است، نقشی ندارد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آمریکایی‌ها بدانند که هیچ انسانی نسبت به انسان دیگر کرامت بیشتری ندارد؛ چندین هزار انسان بی‌گناه در غزه کشته شده‌اند و صدای آمریکایی‌ها درنمی‌آید و زمانی که ۳ سرباز آمریکایی کشته می‌شود، قلبشان به درد می‌آید.

عنابستانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در مواضع خود در حمایت از مقاومت محکم ایستاده است و ما از اقدامات مقاومت منطقه حمایت می‌کنیم، البته چندین بار اعلام کردیم که نیروهای مقاومت در اقدام و رفتار خود مستقل هستند.