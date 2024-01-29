گرفتار شدن ۸۵۰۰ نفر در برف و کولاک

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات، با اشاره به بارش برف و باران و اقدامات امدادی هلال احمر از سوم تا ساعت ۱۲ شب هشتم بهمن، با بیان اینکه ۱۶ استان کشور متأثر از برف و کولاک بودند، گفت: با توجه به بارش‌های برف و باران، در ۵ روز گذشته و در ۱۶ استان‎ آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه وبویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندارن، همدان و یزد، ۷۹ محور کوهستانی، نیاز به دریافت خدمات امدادی پیدا کردند.

وی با بیان اینکه امدادگران هلال احمر در این مدت زمان به ۸۵۶۲ حادثه‌دیده امدادرسانی کردند، افزود: امدادگران برای ۱۴۱۷ نفر اسکان اضطراری فراهم کردند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: ۲۰۵ تیم عملیاتی، شامل ۶۱۶ نفر، در عملیات رهاسازی ۶۸۹ دستگاه خودرو از برف شرکت کردند.

محمودی گفت: در این مدت زمان، ۱۲۰۷ تخته پتو، ۶۸ بسته غذایی، ۶۵۶ بطری آب معدنی، ۲۰۷ قوطی کنسروجات، ۸۹۶ قرص نان، ۱۹ کیلوگرم خرما و ۴۳۴ بسته بیسکوئیت توزیع شد.