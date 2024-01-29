  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۵۶

امیر صباحی‌فرد خبر داد؛

تجهیز یگان‌های پدافندی به نسل جدید پهپادها در آینده نزدیک

تجهیز یگان‌های پدافندی به نسل جدید پهپادها در آینده نزدیک

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: یگان‌های پدافندی در آینده نزدیک به نسل جدیدی از پهپادها با مأموریت های مختلف رزمی تجهیز می شوند که توان بازدارندگی کشورمان را چند برابر افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش ظهر امروز از منطقه پدافند هوایی جنوب غرب ارتش بازدید و آمادگی تجهیزاتی و توان دفاعی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در این بازدید اظهار کرد: رشد و ارتقا سامانه‌های بومی پدافند در دستور کار جدی پدافند هوایی ارتش است و یقیناً نقش منحصر به فرد پدافند در دفاع از مرزهای هوایی کشورمان بر کسی پوشیده نیست.

وی با اشاره به خودکفایی کامل پدافند در زمینه تجهیزات راداری، موشکی و پهپادی، اذعان داشت: پیشرفت فناوری در مجموعه پدافند همگام با دانش روز در حال ارتقا و بهینه شدن است و بخش گسترده‌ای از این تجهیزات در داخل کشور طراحی و تولید می‌شود.

امیر صباحی‌فرد بیان کرد: یگان‌های پدافندی در آینده نزدیک به نسل جدیدی از پهپادها با مأموریت‌های مختلف رزمی تجهیز می‌شوند که توان دفاعی و بازدارندگی کشورمان را چند برابر افزایش می‌دهد.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش انجام مداوم رزمایش‌های متعدد را در آمادگی پدافند حائز اهمیت دانست و گفت: پدافند همواره جلوتر از تهدیدات در حال حرکت است.

کد مطلب 6008337

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها