به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش ظهر امروز از منطقه پدافند هوایی جنوب غرب ارتش بازدید و آمادگی تجهیزاتی و توان دفاعی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در این بازدید اظهار کرد: رشد و ارتقا سامانه‌های بومی پدافند در دستور کار جدی پدافند هوایی ارتش است و یقیناً نقش منحصر به فرد پدافند در دفاع از مرزهای هوایی کشورمان بر کسی پوشیده نیست.

وی با اشاره به خودکفایی کامل پدافند در زمینه تجهیزات راداری، موشکی و پهپادی، اذعان داشت: پیشرفت فناوری در مجموعه پدافند همگام با دانش روز در حال ارتقا و بهینه شدن است و بخش گسترده‌ای از این تجهیزات در داخل کشور طراحی و تولید می‌شود.

امیر صباحی‌فرد بیان کرد: یگان‌های پدافندی در آینده نزدیک به نسل جدیدی از پهپادها با مأموریت‌های مختلف رزمی تجهیز می‌شوند که توان دفاعی و بازدارندگی کشورمان را چند برابر افزایش می‌دهد.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش انجام مداوم رزمایش‌های متعدد را در آمادگی پدافند حائز اهمیت دانست و گفت: پدافند همواره جلوتر از تهدیدات در حال حرکت است.