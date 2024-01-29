به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا صباحیفرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش ظهر امروز از منطقه پدافند هوایی جنوب غرب ارتش بازدید و آمادگی تجهیزاتی و توان دفاعی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در این بازدید اظهار کرد: رشد و ارتقا سامانههای بومی پدافند در دستور کار جدی پدافند هوایی ارتش است و یقیناً نقش منحصر به فرد پدافند در دفاع از مرزهای هوایی کشورمان بر کسی پوشیده نیست.
وی با اشاره به خودکفایی کامل پدافند در زمینه تجهیزات راداری، موشکی و پهپادی، اذعان داشت: پیشرفت فناوری در مجموعه پدافند همگام با دانش روز در حال ارتقا و بهینه شدن است و بخش گستردهای از این تجهیزات در داخل کشور طراحی و تولید میشود.
امیر صباحیفرد بیان کرد: یگانهای پدافندی در آینده نزدیک به نسل جدیدی از پهپادها با مأموریتهای مختلف رزمی تجهیز میشوند که توان دفاعی و بازدارندگی کشورمان را چند برابر افزایش میدهد.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش انجام مداوم رزمایشهای متعدد را در آمادگی پدافند حائز اهمیت دانست و گفت: پدافند همواره جلوتر از تهدیدات در حال حرکت است.
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