بیش از ۴۰ وسیله نقلیه بر روی پل با یکدیگر برخورد کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسکای نیوز، اداره حمل و نقل مریلند اعلام کرد که تصادف زنجیره‌ای صبحگاهی در خطوط به سمت غرب پل را بسته و باعث تأخیر زیادی برای رانندگان شد. در پی این حادثه ۱۳ نفر مجروح شدند.

مقامات گفتند که دو نفر با جراحات جدی به بیمارستان منتقل شدند. یازده نفر دیگر نیز زخمی شدند. هیچیک از جراحات تهدید کننده جان اعلام نشدند.

یک مقام حمل و نقل گفت: ۲۳ وسیله نقلیه در تصادف اولیه دخیل بودند و حدود ۲۰ خودرو دیگر در پی برخوردهای اولیه، در تصادفات ثانویه دخیل بودند.

چندین کامیون یدک کش خودروهای درگیر در تصادف را از روی پل خارج کردند.

مقامات حمل و نقل روز دوشنبه اعلام کردند علت تصادف همچنان در دست بررسی است.