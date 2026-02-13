در اردوگاه الهول در حسکه سوریه چه می گذرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، منابعی در سازمانهای بشردوستانه اعلام کردند که بیشتر خانوادههای اعضای خارجی داعش پس از عقبنشینی نیروهای قسد، اردوگاه الهول در استان حسکه را ترک کردهاند.
یک منبع در سازمانی بشردوستانه اعلام کرد: بخش خارجیهای اردوگاه الهول پس از عقبنشینی نیروهای قسد در اواخر ژانویه و تحویل اردوگاه به نیروهای امنیتی سوریه، تقریبا خالی شده است.
به گفته یک منبع دیگر، تنها ۲۰ خانواده در بخش ویژه خارجی ها که تحت تدابیر امنیتی شدیدی قرار داشت و شمار زیادی از زنان و کودکان اهل روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی را در خود جای داده بود، باقی مانده اند.
وی افزود: بخش بزرگی از آنها به ادلب و دیگر استانها قاچاق شده اند و تعداد اندکی نیز وارد بخش های مربوط به سوری ها در داخل اردوگاه شده اند.
بر اساس گفتههای منابع و شاهدان، بخشی از ساکنان سوری اردوگاه که شمارشان بیش از ۱۵ هزار نفر بود و همچنین عراقیها که بیش از ۲۲۰۰ نفر هستند، نیز اردوگاه را ترک کرده اند.
یک منبع در مدیریت اردوگاه وابسته به وزارت کشور سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت که مقام ها همچنان در حال سرشماری ساکنان هستند، بدون آن که فرار کسی از اردوگاه را تایید کنند.
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