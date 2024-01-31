به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از افزایش کمک‌های این اتحادیه به اوکراین خبر داد.

«جوزف بورل» روز چهارشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد که امسال دست کم ۲۱ میلیارد یورو کمک نظامی به اوکراین ارسال کند.

هفته پیش خبرگزاری بلومبرگ به نقل از «ادگارس رینکویکس» رییس جمهور لتونی گزارش داد، رهبران اروپایی ممکن است هفته آینده بر سر اختصاص کمک ۵۰ میلیارد یورویی به اوکراین به توافق برسند. از سوی دیگر، رویترز در گزارشی به نقل از مقامات ارشد اتحادیه اروپا نوشت که مصادره دارایی‌های بانک مرکزی روسیه که به‌دلیل جنگ اوکراین در حال حاضر مسدود هستند، «غیرمحتمل» است.

آمریکا و متحدانش در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از اموال روسیه را مسدود کردند. کی‌یف به دفعات از غرب خواسته است تا مصادره و آن را به اوکراین واگذار کند. این درخواست‌ها در ماه‌های اخیر که کمک‌های نظامی و مالی واشنگتن و بروکسل به کی‌یف کاهش یافته، تشدید شده است.