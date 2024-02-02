به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی ان ان، فرمانده ارتش اوکراین نسبت به احتمال کاهش کمک‌های متحدان غربی کی‌یف هشدارداد.

«والری زالوژنی» فرمانده ارتش اوکراین اعلام کرد که اوکراین باید خود را برای کاهش احتمالی کمک‌ها از سوی متحدان خود آماده کند.

فرمانده ارتش اوکراین، که اخیراً با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین دچار تنش شده است، نسبت به کاهش حمایت متحدان کی یف در دوران جنگ ابراز نگرانی کرد.

این ژنرال اوکراینی که از سال ۲۰۲۱ و چند ماه قبل از آغاز جنگ با روسیه در این سمت قرار دارد، اعلام کرد که اوکراین باید با کاهش حمایت نظامی متحدان اصلی خود، که درگیر تنش‌های سیاسی خود هستند، مقابله کند.

فرمانده ارتش اوکراین در حالی نگران قطع کمک‌های غرب است که رهبران اروپایی روز پنجشنبه بر سر بسته کمک ۵۰ میلیارد یورویی برای اوکراین توافق کردند. سنای آمریکا هم قرار است این هفته از طرح کمک جدید خود به اوکراین را رونمایی کند.