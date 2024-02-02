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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۱۸

اوکراین باید آماده کاهش کمک‌های غرب شود

اوکراین باید آماده کاهش کمک‌های غرب شود

فرمانده ارتش اوکراین بر این باور است که کشورهای غربی به زودی کمک‌های خود به کی‌یف را کاهش می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی ان ان، فرمانده ارتش اوکراین نسبت به احتمال کاهش کمک‌های متحدان غربی کی‌یف هشدارداد.

«والری زالوژنی» فرمانده ارتش اوکراین اعلام کرد که اوکراین باید خود را برای کاهش احتمالی کمک‌ها از سوی متحدان خود آماده کند.

فرمانده ارتش اوکراین، که اخیراً با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین دچار تنش شده است، نسبت به کاهش حمایت متحدان کی یف در دوران جنگ ابراز نگرانی کرد.

این ژنرال اوکراینی که از سال ۲۰۲۱ و چند ماه قبل از آغاز جنگ با روسیه در این سمت قرار دارد، اعلام کرد که اوکراین باید با کاهش حمایت نظامی متحدان اصلی خود، که درگیر تنش‌های سیاسی خود هستند، مقابله کند.

فرمانده ارتش اوکراین در حالی نگران قطع کمک‌های غرب است که رهبران اروپایی روز پنجشنبه بر سر بسته کمک ۵۰ میلیارد یورویی برای اوکراین توافق کردند. سنای آمریکا هم قرار است این هفته از طرح کمک جدید خود به اوکراین را رونمایی کند.

کد مطلب 6012309

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    نظرات

    • بنده خدا IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      مستر زلینسکی بداند همانطور که او به به هم زبانها وهم فرهنگ های خودش وروس ها دربرابرغرب وباکمک ونقشه آنها خیانت کرد ،همانطور هم مطمان باشد که آمریکا هم به او خیانت خواهدکرد،

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