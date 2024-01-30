بحران آب پیش نشانه تهدیدات تغییر اقلیم در ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حبیبی نوخندان، در پنل تخصصی هفتمین کنفرانس بینالمللی تغییر اقلیم در تهران، اظهار داشت: گزارشهای هیئت بینالدول تغییر اقلیم نشان میدهد که تغییر اقلیم، ریسک دو برابر شدن جمعیت در معرض سیل و خشکسالی در دنیا را نیز تقویت کرده است.
وی افزود: گزارش سازمان جهانی هواشناسی نشان میدهد که فجایع مربوط به اقلیم و آب در ۵۰ سال گذشته به طور میانگین روزانه جان ۱۱۵ نفر را گرفته و ۲۰۲ میلیون دلار خسارت به بار آورده است.
حبیبی با بیان اینکه مواجهه با مخاطرات طبیعی اجتناب ناپذیر است، ادامه داد: در دو سال گذشته، سیل شدید اروپای غربی را تحت تأثیر قرار داد و تنها در آلمان حدود ۴۰ میلیارد دلار خسارت به بار آورد.
وی اضافه کرد: با این همه امکان پیشگیری از خساراتهای مخاطرات طبیعی و جوی وجود دارد به نحوی که با سرمایه گذاری روی هشدار سریع برای همه میتوان تا حد زیادی از خسارتها کاست.
حبیبی تصریح کرد: سرمایه گذاری یک واحد پولی در امر پیشگیری از مخاطرات طبیعی در جامعه، میتواند از خسارتی معادل پنج واحد پولی به آن جامعه جلوگیری کند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو افزود: هدف اصلی سامانه هشدار سریع برای همه، اطمینان از آگاهی مردم قبل از وقوع رویدادهای خطرآفرین است به طوری که آنها بتوانند اقدامات لازم را برای حفظ جان و مال خود انجام دهند.
حبیبی گفت: در ایران، سامانههای هشدار مخاطرات طبیعی عمدتاً به وسیله سازمان هواشناسی کشور، سازمان مدیریت بحران، سازمان نقشه برداری و سازمان زمین شناسی اداره میشوند.
وی ادامه داد: سامانه ملی یکپارچه هشدار سریع مخاطرات جوی شامل شبکهای از انواع ایستگاههای هواشناسی و دیدبانی جو به همراه دانش فنی و تکنیکهای عملیاتی، تحلیل و پیش بینی مخاطرات جوی، اطلاع رسانی و هشدار و در نهایت تصمیمگیری و اقدام است.
مدیر گروه پیش آگاهی مخاطرات جوی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو تصریح کرد: سامانه ملی یکپارچه هشدار سریع مخاطرات جوی شامل یک چرخه پایدار دیدبانی و تولید داده و اطلاعات، خدمات و محصولات، انتشار و توزیع پیام و بازخوردگیری است که مدام تکرار میشود و سیستم با شناسایی نقاط ضعف، به بهبود و توسعه خدمات تخصصی کمک میکند.
حبیبی خاطر نشان کرد: مخاطرات جوی از جمله مهمترین عوامل تهدید کننده زندگی و زیرساختهای کشور است که توجه و هزینه برای آن، یک سرمایه گذاری است.
وی افزود: از الزامات عملیاتی نمودن سامانه هشدار سریع برای همه در کشور میتوان به ضرورت استفاده از دیپلماسی فعال برای جلب حمایتهای بینالمللی و توسعه زیرساختهای هشدار در کشور، توسعه و گسترش شبکه ایستگاههای هواشناسی با پوشش سراسری از طریق تعامل و همکاری با وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و توسعه مدلهای پیش بینی مخاطرات جوی-اقلیمی اشاره کرد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ادامه داد: استفاده از دانش و فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین با هدف شناسایی الگوهای رفتاری مخاطرات، ایجاد زیر ساختهای شبکههای هشدار سریع مخاطرات جوی در دیدبانی هواشناسی و افزایش پوشش رسانهای هشدارها، از دیگر نیازهای ضروری برای بهبود وضعیت سامانه هشدار مخاطرات جوی در کشور است.
حبیبی گفت: یکی از نیازهای جامعه ایران آموزش و ترویج عمومی و ارتقا سواد اقلیمی است که به درک بهتر اوضاع جوی - اقلیمی و بینش مشترک نسبت به بایدها و نبایدهای این حوزه میانجامد.
وی، بهبود سازوکار همکاریها بین نهادهای مختلف مسؤول مدیریت مخاطرات، را نیز مهم برشمرد و گفت: سامانه هشدار سریع برای همه نیازمند یک فعالیت یکپارچه و متمرکز است.
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