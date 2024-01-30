ابوحمزه: شمار زیادی از پهپادهای دشمن را سرنگون کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ابوحمزه سخنگوی گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) اعلام کرد که مبارزان این گردانها به مقابله با ماشین جنگی رژیم صهیونیستی در تمامی محورها ادامه میدهند.
ابوحمزه تاکید کرد: خطوط پشتیبانی ارتش اشغالگر را در شرق جبالیا و منطقه مرکزی نوار غزه هدف قرار دادیم. شمار زیادی از پهپادهای دشمن را در امتداد نوار غزه سرنگون کردیم.
سخنگوی گردانهای قدس افزود: به دشمن تاکید میکنیم که اگر شن و ماسههای نوار غزه را هم جستوجو کند باز هم اسیرانش باز نخواهند گشت مگر آنکه مقاومت بخواهد.
ابوحمزه ادامه داد: به دشمن و خانوادههای اسیران میگوئیم که اسیران شما تنها با تصمیم مقاومت باز خواهند گشت.
وی با اشاره به عملکرد محور مقاومت در کشورهای منطقه از جمله لبنان، یمن و عراق افزود: به مقاومت در لبنان، یمن و عراق درود میفرستیم.
ابوحمزه گفت: عملیاتهایی که ما اعلام میکنیم با هدف افزایش روحیه نیست و تهدیدهای نتانیاهو در خصوص ادامه جنگ نیز سودی نخواهد داشت.
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