تصادف در مراوه تپه یک فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت

رضا حاجیلری در گفت وگو با خبرنگار مهر، از برخورد سواری با موتور سیکلت خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در مراوه تپه – کارخانه آرد روستای حاجی بیک اتفاق افتاده است.

وی تعداد کل افراد حادثه دیده را دو نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد یک نفر فوت و فرد دیگر مصدوم شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: برای نجات این افراد چهار نفر در قالب دو تیم همراه با آمبولانس و دستگاه ست نجات به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی یادآور شد: آقا ۴۰ ساله، تروما صورت و کتف چپ به بیمارستان رسول اکرم کلاله انتقال و فرد متوفی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.