به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رییس پارلمان کریمه اعلام کرد که اتحادیه اروپا به دلیل سیاست‌های نادرست، خود را به بن بست در اوکراین می‌کشاند.

«ولادیمیر کنستانتینوف»، رییس پارلمان کریمه به اسپوتنیک گفت، اتحادیه اروپا با حمایت از درگیری در اوکراین، خود را به بن بست می‌کشاند و این بن بست برای اتحادیه اروپا پر هزینه خواهد بود.

به گفته وی راه خروج از بن بست اوکراین همان راهی است که آمده‌اند و باید برگردند.

پیشتر وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که نیروهای ارتش این کشور کنترل شهر «تاپیوکا» در استان خارکف را به دست گرفتند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که «در محور کوبیانسک، عملیات فعالانه یگان‌های گروه «غرب ارتش منجر به آزادسازی شهر تاپیوکا در استان خارکف شد.»

در بخش دیگری از این بیانیه نیز تأکید شده است که «ارتش روسیه در منطقه سینکووکا موفق شدند ۳ حمله نیروهای مسلح اوکراین را دفع کنند. تلفات دشمن در محور کوبیانسک بیش از ۳۰ نظامی بود و همچنین دو خودروی زرهی، ۳ کامیون و یک هویتزر نیز منهدم شد.

این بیانیه با بیان اینکه ارتش اوکراین در مناطق مختلف جمهوری خلق لوهانسک ۲۸۰ نظامی از دست داده می‌افزاید که نیروهای گروه «جنوب» ارتش روسیه در مناطق مختلف لوهانسک ۶ حمله نیروهای ارتش اوکراین را دفع کردند.

همچنین به تازگی «ولودیمیر زلنسکی»، رییس جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی دولتی آلمانی «ای‌دی‌آر»، نگرانی‌های خود را در مورد تبدیل شدن درگیری اوکراین به یک درگیری جهانی ابراز کرده و گفته است: «به نظر من صدراعظم آلمان (اولاف شولز) از این خطر آگاه است.» وی مدعی شد که هر گونه درگیری روسیه با هر کدام از کشورهای عضو ناتو به یک درگیری جهانی منجر می‌شود که می‌تواند کل اروپا را درگیر جنگ کند.

وی همچنین از واکنش غرب به حمله روسیه به کریمه در سال ۲۰۱۴ انتقاد کرد و گفت که این عدم واکنش مناسب فقط در مورد آلمان نیست، بلکه درباره رهبران اروپایی و ایالات متحده نیز هست.

تا کنون اوکراین به دنبال کمک مالی از کشورهای غربی برای حمایت از ادامه جنگ علیه روسیه بوده است.

در ماه نوامبر، دستیار ارشد زلنسکی، آن دری یرماک، غرب را به خاطر این عدم حمایت مقتضی از اوکراین در برابر روسیه مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد که عدم حمایت از اوکراین می‌تواند به جهانی با آزادی کمتر منجر شود.