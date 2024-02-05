به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین، در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی ایتالیا اعلام کرد که قصد دارد چند مقام ارشد نظامی و سیاسی این کشور را تغییر دهد.

وی دراین‌باره مدعی شد : این تغییرات خواست مردمی است که باید اوکراین را رهبری کنند.

زلنسکی با اشاره به اینکه برخی تغییرات مجدد ضروری است افزود به وی پیشنهادهای زیادی برای اخراج «والری زالوژنی»، فرمانده ارتش اوکراین شده است.

پنج‌شنبه گذشته همزمان با تشدید اختلافات میان ولودیمیر زلنسکی رییس جمهور اوکراین و «والری زالوژنی» فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین شبکه آمریکایی سی ان ان گزارش داد که قرار است طی روزهای آتی دستور ریاست جمهوری مبنی بر برکناری وی صادر شود.

در این گزارش آمده است: زلنسکی قرار است تا پایان هفته جاری دستور برکناری زالوژنی از پست فرماندهی کل نیروهای مسلح اوکراین را صادر کند.

این شبکه آمریکایی به نقل از ۲ منبع آگاه گزارش داد که زالوژنی به یک نشست در دفتر رییس جمهور اوکراین طی روز دوشنبه احضار و موضوع برکناری به او ابلاغ شد. طی هفته‌های گذشته گمانه زنی‌ها در خصوص افزایش تنش‌ها میان زلنسکی و این مقام نظامی اوکراین تشدید شده بود.

چنانچه این اتفاق رخ دهد بزرگترین تغییرات نظامی از سوی زلنسکی از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین تاکنون صورت می‌گیرد. گفته می‌شود تنش‌ها و اختلافات میان دو طرف زمانی شدت گرفت که زالوژنی تاکید کرد که جنگ اوکراین با روسیه به بن بست رسیده است.