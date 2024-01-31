به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رویترز و پولیتیکو در گزارشهایی مدعی شدند که ارتش آمریکا در نظر دارد تا نخستین محموله مهمات دوربرد را که شرکت بوئینگ بهتازگی تولید کرده است در اختیار اوکراین قرار دهد و احتمالاً این بمبها هفته جاری به کییف تحویل داده میشود.
پولیتیکو به نقل از دو مقام آگاه نوشت: باتوجه به اینکه پنتاگون بهتازگی آزمایش نهایی بمب هدایتشونده کمقطر مبتنی بر زمین(GLSDB) را تکمیل کرده است، واشنگتن خود را برای انتقال این بمبها به کییف برای نخستین بار مهیا میکند. این بمبها حداکثر بردی معادل ۹۰ مایل (۱۴۵ کیلومتر) دارند و قابلیت چشمگیری به قوای ارتش اوکراین اضافه خواهد کرد.
یکی از این مقامات اضافه کرده است که «این مهمات به آنها توانمندی حمله عمیقتری که تاکنون از آن بهرهمند نبودند را خواهد داد و زرادخانه تسلیحات دوربرد آنها را تکمیل میکند. در واقع، این بمبها دست آنها را بازتر خواهد کرد.»
ارتش آمریک از ارائه زمان دقیق انتقال این محموله خودداری کرده اما پت رایدر، سخنگوی پنتاگون گفته است که این بمبها در «مقطعی» ذیل برنامه کمک امنیتی برای اوکراین، در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت.
به نوشته رویترز، این بمبها که محصول مشترک بوئینگ و ساب سوئد است، هنوز وارد زرادخانه آمریکا نشده است. گفته میشود بُرد این مهمات دوبرابر بیشتر از موشکهای «هیمارس» است. همچنین به گفته منابع، آمریکا ۱۶ ژانویه پس از شلیک ۶ موشک بر فراز خلیج مکزیک، آزمایش نهایی این بمب را به اتمام رساند. احتمال تحویل این مهمات به اوکراین تا پایان امروز نیز وجود دارد.
مسکو همواره حملات به زیرساختهای غیرنظامی را «تروریسم» توصیف کرده و از غرب خواسته است تا تأمین تسلیحانی اوکراین را متوقف کند. به باور روسیه، این اقدام هیچ تأثیری در نتیجه نهایی جنگ ندارد و صرفاً به طولانی شدن آن منجر خواهد شد.
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