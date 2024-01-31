خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حملههای هوایی و توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی علیه بخشهای شمالی، جنوبی و مرکزی نوار غزه طی بامداد و صبح امروز تشدید شده است.
اذعان تل آویو به شکست پروژه آب بستن در تونلهای مقاومت
منابع صهیونیست به ناکام بودن اقدام برای نابودی تونلهای مقاومت در غزه اذعان کردند.
رادیو رژیم صهیونیستی گزارش داد: عملیات غرق کردن تونلها در شمال غزه دستاورد چندانی نداشته و بسیار ناچیز بوده است.
در این گزارش اذعان شده است: درمرکز غزه نیز طرح به طور کامل شکست خورده است. در خان یونس نیز ارتش این طرح را امتحان نکرده است.
حزب الله پادگان متات را با موشک هدف قرار داد
حزبالله لبنان با صدور بیانیههایی از عملیاتهای جدید خود علیه نظامیان و مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در منطقههای شمالی اراضی اشغالی خبر داد.
حزبالله لبنان اعلام کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۳:۱۰ عصر امروز چهارشنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ تجمع نظامیان دشمن را در اطراف پادگان متات با تسلیحات موشکی هدف گرفتند و به صورت مستقیم آنان را مورد اصابت قرار دادند.
در بیانیه دیگر حزبالله لبنان نیز آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۲:۴۵ عصر امروز چهارشنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ تجهیزات جاسوسی موجود در موضع حانیتا را با تسلیحات مناسب هدف گرفتند و به صورت مستقیم آن را مورد اصابت قرار دادند.
خبرنگار الجزیره نیز از شلیک موشک به سوی موضع صهیونیستی «المالکیه» در منطقه اشغالی الجلیل علیا خبر داد.
از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک «عیترون» و اطراف شهرکهای «البستان»، «علما الشعب» و «الضهیره» را گلولهباران کرد.
همچنین جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی مناطق میانی شهرکهای «حانین» و «الطیری» و پوشش گیاهی اطراف شهرکهای «رشاف» و «الطیری» را بمباران کردند.
یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی نیز اطراف منطقه «مارون الراس» در جنوب لبنان را هدف قرار داد.
اخبار جدید از مذاکرات درباره توافق غزه
ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: ما در لحظه خوب از مذاکرات قرار داریم و به نتایج خوبی رسیدهایم و موانعی که دو ماه قبل از آن دور بودیم.
وی افزود: حماس پیش نویس را دریافت کرده و در حال بررسی آن است و این موضوعی است که دو هفته قبل از آن دور بودیم.
تداوم حمله های رژیم صهیونیستی به غزه
ارتش رژیم صهیونیستی منطقههای مختلف نوار غزه به ویژه شهر غزه را مورد هجوم قرار داده است.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که چندین فلسطینی که در جریان بمباران ورزشگاه «یرموک» شهر غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شده بودند به بیمارستان «المعمدانی» منتقل شدهاند.
همچنین ۲ فلسطینی در نتیجه بمباران یک خانه مسکونی در منطقه المغربی واقع در جنوب شرق شهر غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
بنا بر گزارشها ارتش رژیم صهیونیستی شمال، جنوب و مرکز شهر غزه را به شدت بمباران کرده است. ساختمانهای وزارت امور داخلی غزه واقع در غرب شهر غزه در نتیجه بمباران ویران شدند.
جبالیا در شمال نوار غزه نیز از سوی ارتش رژیم صهیونیستی هدف گرفته شد.
همچنین ارتش رژیم صهیونیستی چندین خانه مسکونی را در جنوب اردوگاه خانیونس واقع در جنوب نوار غزه هدف قرار داد و ویران کرد.
حمله کوبنده مقاومت به اشغالگران
سرایا القدس شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین از شلیک موشک هدایت شونده به سمت گروهی از نظامیان صهیونیست که در یکی از ساختمانها در غزه سنگر گرفته بودند، خبر داد.
گردانهای قدس همچنین با موشکهای بدر ۱ و ۱۰۷ مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در شرق و جنوب غرب شهر خان یونس هدف قرار دادند.
از سوی دیگر گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس نیز به انهدام یک تانک مرکاوا دیگر با موشک یاسین ۱۰۵ در غرب شهر خان یونس در جنوب غزه اشاره کرد.
آمار جدید شهدا و مجروحان ناشی از حمله های رژیم صهیونیستی به غزه
وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیهای اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۶ کشتار ضد خانوادههای غیرنظامی در غزه انجام دادهاند که در این حملات بالغ بر ۱۵۰ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳۱۳ تن دیگر زخمی شدهاند.
این بیانیه تاکید کرد که تعدادی از قربانیان فلسطینی همچنان زیر آوارهها یا در مسیرهای مواصلاتی هستند و اشغالگران اجازه دسترسی کادر درمان و امدادگران به آنها را نمیدهند.
به این ترتیب تعداد شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به عدد ۲۶۹۰۰ نفر رسید. در حالی که تاکنون ۶۵۹۴۹ فلسطینی نیز در حملههای رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر گذشته تاکنون زخمی شدهاند.
وزیر کابینه رژیم صهیونیستی خواستار استعفا یا برکناری گوترش شد!
یسراییل کاتس، وزیر خارجه کابینه رژیم صهیونیستی با اشاره به اتهامات و ادعاهای بیاساس تلآویو علیه آژانس کاریابی و امدادرسانی برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، خواستار استعفای آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل شد!
درخواست کاتس پس از آن مطرح شده است که رژیم صهیونیستی چند روز پیش ۱۲ کارمند آنروا را به مشارکت در عملیات هفتم اکتبر (۱۵ مهر) طوفان الاقصی علیه تلآویو متهم کرد.
کاتس گفت: البته که گوترش به عنوان دبیرکل سازمان ملل، مسوول اقدامات کارکنان آنروا است و یا باید استعفا کند یا اینکه سازمان ملل او را جایگزین کند.
وی مدعی شد: گوترش بسیاری از شکایات و اطلاعات درباره رفتار آنروا و همچنین نشانههای همکاری با حماس را نادیده گرفت. اسراییل باور دارد که آنروا تقریباً به طور کامل با حماس همکاری میکند!
به ادعای کاتس، آنروا که مدیریت مدارس، بیمارستانها و برنامههای امدادی برای اردوگاههای پناهندگان در غزه، کرانه باختری، لبنان و اردن را برعهده دارد، «بخشی از راهحل نیست بلکه خود بخشی از مشکل است و باید با یک آژانس جدید جایگزین شود که در آن کشورهای عربی باید بیشتر مشارکت داشته باشند.»
رژیم صهیونیستی هنوز برای اتهاماتی که به کارمندان آنروا وارد کرده، مدرکی ارائه نکرده است اما وزیر خارجه کابینه این رژیم مدعی شد که جزئیات به «کشورهایی همچون آمریکا و آلمان ارسال خواهد شد.»
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه مدعی شد که اتهامات اسراییل «بسیار موثق» بوده اما واشنگتن موفق نشده است تا به طور مستقل تحقیقات کند!
گوترش در پی این اتهامات، اعلام کرد که ۹ تن از کارمندان آنروا در ارتباط با ادعای تلآویو اخراج شدهاند. بهدنبال این اتهامات، چندین کشور از جمله آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، ژاپن و تعدادی دیگر، کمکهای خود به این آژانس را در بحبوحه فاجعه انسانی غزه پس از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی قطع کردند. در پی این حملات تاکنون بالغ بر ۲۶ هزار فلسطینی که عمدتاً زنان و کودکان هستند، به شهادت رسیدهاند و دهها هزار نفر نیز مجروح شده و به شدت به دارو نیاز دارند.
محاصره ۲ بیمارستان در نوار غزه برای دهمین روز متوالی
جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست برای دهمین روز پیاپی منطقههای نزدیک به بیمارستان امل را بمباران میکنند.
این جمعیت فلسطینی تاکید کرد: ۱۰۰ تن از نیروهای کادر درمان و هفت هزار آواره فلسطینی در ترس و وحشت دایمی به سر میبرند.
هلال احمر فلسطین اعلام کرد: عناصر ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته به داخل بیمارستان امل و مقر جمعیت هلال احمر به همراه تجهیزات جنگی خود یورش برده و تیراندازی کردند.
خبرنگار شبکه الجزیره نیز گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی برای دهمین روز متوالی بیمارستان امل و مرکز درمانی ناصر در خان یونس را تحت محاصره خود قرار داده است.
از سوی دیگر خبرنگار شبکه المیادین تاکید کرد که در جریان بمباران محله البرکه در دیر البلح واقع در مرکز نوار غزه تعدادی از فلسطینیهای بی گناه به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.
بر اساس این گزارش، صهیونیستها شب گذشته مدرسه العروبه را واقع در غرب اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه به صورت کامل تخریب کردند.
حملههای وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه غزه ۱۳۰ شهید برجای گذاشت
خبرنگار شبکه المیادین در نوار غزه تاکید کرد که تنها طی ۱۲ ساعت گذشته در جریان حملههای وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه بخشهای مختلف نوار غزه ۱۳۰ فلسطینی بی گناه به شهادت رسیده اند.
این در حالی است که خبرنگار الجزیره گزارش داده است که حملههای توپخانه ای رژیم صهیونیستی علیه منطقههای اطراف بیمارستان ناصر واقع در خان یونس ادامه داشته و شدت گرفته است.
بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی یک منطقه مسکونی در مرکز شهر خان یونس را بمباران کرده است.
توپخانه رژیم صهیونیستی منطقههای اطراف مسجد الدعوه در شمال اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه را نیز هدف قرار داد.
در این میان نیز نیروهای مقاومت فلسطین وارد درگیریهای سنگینی با عناصر اشغالگر در محله النمساوی واقع در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه شده اند. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به شدت این منطقه را زیر آتش خود گرفته است.
گردانهای قسام اعلام کرد که با استفاده از دوش پرتاب یاسین ۱۰۵ یک فروند تانک ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده و منهدم کرد.
قحطی و گرسنگی سلاح صهیونیستها برای کوچاندن مردم غزه است
رامی عبدو، رییس دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه با اشاره به کمبود شدید مواد غذایی در نوار غزه، تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از قحطی و گرسنگی به عنوان سلاحی برای کوچاندن شهروندان غزه استفاده میکند.
عبدو در بیانیهای با تاکید بر بحران شدید مواد غذایی در باریکه غزه گفت که میزان کمکهای ورودی از متوسط ۵۰۰ کامیون پیش از جنگ، به کمتر از ۱۰۰ کامیون رسیده است.
وی اضافه کرد: در ۱۰۰ روز اخیر، بین ۵۰ تا ۱۰۰ کامیون حامل کمکهای بشردوستانه وارد شمال غزه شده و در این منطقه قحطی شدید آمده است. مردم تا سرحد مرگ گرسنهاند و بیش از نیم میلیون فلسطینی از سرمای شدید و فقدان مواد غذایی رنج میبرند.
رییس این نهاد حقوق بشری تاکید کرد: علاوه بر فقدان اقلام دارویی، اکثر نوزادان نیاز به شیر دارند که وارد نوار غزه نمیشود و زنان به ندرت قادر به تحمل این شرایط هستند. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت غزه از گرسنگی شدید رنج میبرند و تمام شهروندان شمال غزه نیز با شرایط قحطی شدید روبهرو هستند.
وی همچنین یادآور شد: دشمن صهیونیستی افرادی که سعی میکنند خود را به معدود کامیونهای حامل مواد غذایی ورودی از جنوب به شمال غزه برسانند، هدف قرار میدهد. ما به ویژه در شمال غزه درباره قحطی و گرسنگی دادن عامدانه حرف میزنیم و کودکان از این شرایط بیشترین آسیب را میبینند.
جدیدترین آمار ارتش رژیم صهیونیستی از تعداد تلفات و زخمیها
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از زمان آغاز لشکرکشی به نوار غزه تاکنون ۲ هزار و ۷۹۷ نظامی صهیونیستی زخمی شده اند.
بر اساس این گزارش، ۴۲۴ تن از این نظامیان به شدت زخمی شده اند و حال آنها وخیم گزارش شده است.
همچنین از میان ۵۶۰ نظامی به هلاکت رسیده از آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون ۲۲۳ تن از آنها در درگیریهای نوار غزه کشته شده اند.
رسانههای عبری زبان بامداد امروز نیز از هلاکت سه نظامی صهیونیست دیگر در درگیریهای نوار غزه خبر دادند.
ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در جریان درگیریهای شمال و جنوب نوار غزه تعدادی از نظامیان صهیونیست زخمی شده اند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده حال صهیونیستهای زخمی شده در این درگیریها وخیم اعلام شده است.
این در حالی است که بعد از گذشت نزدیک به چهار ماه از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه ارتش این رژیم نتوانسته به هیچکدام از اهداف از پیش اعلام شده دست پیدا کند.
روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت نیز روز گذشته اذعان کرد که تعداد زیادی از نظامیان صهیونیست بعد از بازگشت از نوار غزه دچار مشکلات روحی و روانی شده اند.
واکنش تشکیلات خودگردان به جنایت اشغالگران در بیمارستان «ابن سینا»
«محمد اشتیه» نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به جنایت جدید رژیم صهیونیستی مبنی بر یورش به بیمارستان ابن سینا در جنین واقع در کرانه باختری و به شهادت رساندن سه فلسطینی بستری شده در این بیمارستان گفت: اسرائیل احساس میکند که میتواند از مجازات اقدامات خود شانه خالی کند.
وی افزود: همین مساله باعث شده اسرائیل به انجام جنایات بیشتر ترغیب شود. یورش به بیمارستانها و ارتکاب کشتارهای میدانی در حق بیماران و ترساندن پزشکان جنایاتی است که عاملان آن بر اساس قوانین بین المللی باید مجازات شوند.
اشتیه تصریح کرد: اتفاقات بیمارستان ابن سینا و بیمارستان شفا در شهر غزه جنایات جنگی است. ما شاهد کشتار، بازداشت و شکنجه کادر درمان هستیم. دادگاه کیفری بین المللی باید به صورت فوری برای توقف نسل کشی فلسطینیها وارد عمل شود.
جنبش جهاد اسلامی نیز روز گذشته با صدور بیانیهای اقدام ارتش رژیم صهیونیستی در یورش به بیمارستان ابن سینا و حمله عناصر صهیونیست به بیمارستان با لباس غیرنظامی و ترور سه تن از جوانان فلسطینی را مورد جدیدی از نقض منشورهای انسانی و قوانین بینالمللی توصیف کرد.
این بیانیه تاکید کرد که جنایت ترور سه جوان فلسطینی در بیمارستان که تا حد جنایتهای جنگی پیش میرود، قطعاً بدون واکنش مناسب باقی نخواهد ماند.
عناصر رژیم صهیونیستی با پوشش و لباسهای ناشناس و در قامت عوامل پزشکی و مراجعین به بیمارستان ابن سینا در اردوگاه جنین حمله کرده و سه تن از عناصر مقاومت که در این بیمارستان بستری بودند را به شهادت رساندند.
تحلیلگر ارشد عربی: تحرکات حماس بار دیگر در شمال غزه احیا شده است
فائز الدویری تحلیلگر نظامی و راهبردی شبکه خبری الجزیره در اظهارات تاکید کرد که آغاز مجدد درگیریها در اطراف بیمارستان شفا در مرکز غزه به دنبال تحرک مجدد گروههای مقاومت اسلامی فلسطین برای ایجاد توانمندیهای خود در این منطقه صورت گرفته است.
الدویری در تحلیل خود به اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اشاره کرد که مدعی ریشه کردن حماس در این منطقه شد و سپس از اظهارات خود عقبنشینی کرد و گفت که امکان از بین بردن حماس بدون تعیین برخی مناطق خاص وجود ندارد. این تحلیلگر عربی تاکید کرد که بعد از ورود رژیم صهیونیستی به مرحله سوم کاهش درگیریها در شمال غزه، حماس بار دیگر سازماندهی خود را در این منطقه احیا کرده است.
وی ادامه داد که حماس به صورت تدریجی مدیریت خود را در شمال احیا کرده و این موضوع باعث نگرانی و احساس خطر رییس ستاد ارتش اسراییل شده است.
الدویری تصریح کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی از منطقه جحر الدیک تا خیابان الرشید از پوشش آتش برای جلوگیری از بازگشت ساکنان استفاده میکنند، اما این موضوع باعث نمیشود گردانهای قسام وارد عمل نشوند؛ لذا درگیریها بار دیگر به این منطقه کشیده شده است.
وی محاصره مجدد بیمارستان شفا توسط نظامیان رژیم صهیونیستی را نشان دهنده تلاش اسراییلیها برای از بین بردن تمامی زیرساختهای زندگی بعد از تخریب این زیرساختها و منازل مسکونی فلسطینیان دانست و تاکید کرد که در حال حاضر چهار تیپ صهیونیستی در اطراف شهر غزه در حال مبارزه هستند که شامل تیپهای کماندویی و تیپ زرهی و چتربازان و همچنین تیپ جفعاتی می شوند.
انهدام تانک ارتش رژیم صهیونیستی با شلیک «یاسین ۱۰۵»
نیروهای مقاومت فلسطین وارد درگیریهای سنگینی با عناصر اشغالگر در محله النمساوی واقع در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه شده اند.
این در حالی است که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به شدت این منطقه را زیر آتش خود گرفته است.
گردانهای قسام اعلام کرد که با استفاده از دوش پرتاب یاسین ۱۰۵ یک فروند تانک ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده و منهدم کرد.
همچنین نیروهای فلسطینی با عناصر صهیونیست در اطراف این تانک در غرب غزه درگیر شده و تعدادی از آنها را به هلاکت رسانده و یا زخمی کردند.
خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که حملههای توپخانه ای رژیم صهیونیستی علیه منطقههای اطراف بیمارستان ناصر واقع در خان یونس ادامه داشته و شدت گرفته است.
بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی یک منطقه مسکونی در مرکز شهر خان یونس را بمباران کرده است.
توپخانه رژیم صهیونیستی منطقههای اطراف مسجد الدعوه در شمال اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه را نیز هدف قرار داد.
بانک اسراییلی: بهبود اقتصاد اسراییل بیش از یک سال زمان نیاز دارد
روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نوشت که بانک اسراییلی «هبوعلیم» نسبت به خوشبینیها و گزارشهای منتشر شده از سوی برخی گزارشهای اسراییلی هشدار داده و گفت که بهبود کامل اقتصاد اسراییل بعد از جنگ زمانی بیش از یک سال طول میکشد.
این بانک صهیونیستی میافزاید که بهبود سطح تولید در سرزمینهای اشغالی بیش از یک سال زمان نیاز دارد و گزارشهای منتشر شده در خصوص بالا رفتن ارزش واحد پولی اسراییل در نتیجه شاخصهای وال استریت ژورنال و شایعاتی است که در خصوص احتمال مذاکرات برای تبادل اسرای اسراییلی مطرح شده است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیراً اظهاراتی را در خصوص اقتصاد قدرتمند و با ثبات در سرزمینهای اشغالی مطرح کرده بود، اما آمارهای بانک مرکزی اسراییل نشان دهنده تناقض بین واقعیتهای بازار سرمایه و اظهارات شخصیتهای سیاسی است. در همین رابطه امیر یارون رئیس بانک مرکزی از نخست وزیر خواسته است تا اقداماتی را برای جلوگیری از ورود تلآویو به بحران شدید اقتصادی انجام دهد که از جمله آن افزایش مالیاتها است.
کابینه رژیم صهیونیستی برای مهار هزینههای جنگ در بودجه سال ۲۰۲۴ خود حدود ۱۰ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی خود را اختصاص داده است. این موضوع روزهای سختی را برای اقتصاد اسراییل رقم میزند و تل آویو را نیازمند حمایتهای مالی آمریکا میکند. این در حالی است که آمریکا حدود ۳.۸ میلیارد دلار تسلیحات و مهمات به اسراییل داده است و قرار است ۱۴ میلیارد دلار دیگر نیز به عنوان کمک به اسراییل بپردازد.
بمباران شدید بخشهای مختلف نوار غزه
جنگندهها ارتش رژیم صهیونیستی طی بامداد و صبح امروز همچنان به حملههای خود علیه بخشهای مختلف نوار غزه ادامه دادند. در جریان بمباران منطقههای اطراف مدرسه العروبه واقع در شمال غرب اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه تعدادی از آوارگان فلسطینی مستقر در این منطقه زخمی شدند.
خبرنگار المیادین گزارش داد که جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی چندین نوبت منطقههای غربی اردوگاه النصیرات را بمباران کردند.
رسانههای فلسطینی نیز تاکید کردند که حملههای هوایی رژیم صهیونیستی به شدت منطقههای شمالی نوار غزه را می کوبد. این در حالی است که حملههای توپخانه ای این رژیم علیه شمال نوار غزه همچنان ادامه دارد.
در همین راستا خبرنگار الجزیره گزارش داد که در جریان بمباران منازل مسکونی در محله الدرج واقع در شرق شهر غزه تعدادی از فلسطینیهای بی گناه زخمی شدند.
حملههای توپخانه ای رژیم صهیونیستی مرکز و غرب خان یونس را نیز دربرگرفته است. تعداد شهدای برجای مانده در این استان از روز سه شنبه تاکنون به ۱۷ نفر رسیده است.
افزایش تلفات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه
از سوی دیگر رسانههای رژیم صهیونیستی از هلاکت سه نظامی صهیونیست در درگیریهای نوار غزه خبر دادند.
ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در جریان درگیریهای شمال و جنوب نوار غزه تعدادی از نظامیان صهیونیست زخمی شده اند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده حال صهیونیستهای زخمی شده در این درگیریها وخیم اعلام شده است.
درخواست مقام سازمان ملل برای حمایت از آژانس «آنروا»
از سوی دیگر بحث و جدلها در خصوص اقدام سوال برانگیز چند کشور در قطع کمکهای مالی خود از آژانس حامی فلسطینیها وابسته به سازمان ملل همچنان ادامه دارد. این اقدام کشورهای مذکور در حمایت از رژیم صهیونیستی و بعد از ادعاهای تل آویو مبنی بر مشارکت تعدادی از کارمندان آژانس آنروا در عملیات طوفان الاقصی صورت گرفت.
گزارشگر سازمان ملل در امور فقر و حقوق بشر تصریح کرد: امیدواریم که کشورهایی که کمکهای خود را از آنروا دریغ کرده اند در تصمیمشان بازنگری کنند.
وی در ادامه افزود: ساکنان نوار غزه به حمایتهای آژانس آنروا نیاز دارند. این آژانس حلقه وصلی میان مردم این منطقه و جامعه بین الملل به شمار میرود.
ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل نیز تاکید کرد: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از کشورهای مذکور خواسته بود در تصمیم خود تجدیدنظر کنند.
وی اضافه کرد: گوترش از دیگر کشورها از جمله کشورهای منطقه خواسته بود کمکهای خود را به آژانس آنروا افزایش دهند چرا که این اقدام در پاسخگویی به نیازهای انسانی ساکنان غزه نقش مهمی ایفا میکند.
حمله نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست به کرانه باختری
از سوی دیگر نظامیان غاصب رژیم صهیونیستی بامداد امروز به بخشهای مختلف کرانه باختری حمله کرده و تعدادی از فلسطینیهای ساکن این منطقهها را بدون دلیل بازداشت کردند.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که اشغالگران صهیونیست به منطقه بیت فجار واقع در جنوب شهر بیت لحم حمله کردند.
تعدادی از شهرک نشینان صهیونیست نیز به روستای سنجل واقع در شمال شهر رام الله یورش بردند.
این نظامیان متجاوز به اردوگاه قلندیا واقع در شمال قدس اشغالی حمله کرده و تعدادی از جوانان فلسطینی را بازداشت کردند.
کاهش حمایتها از نتانیاهو در اراضی اشغالی
از سوی دیگر تایمز اسرائیل اذعان کرد که نظرسنجیها کاهش بسیار زیاد حمایت از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی را نشان میدهد.
بر اساس یک نظرسنجی تلویزیونی که نتایج آن عصر روز گذشته منتشر شد، حمایت عمومی از «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در هفتههای اخیر در بحبوحه جنگ علیه غزه به شدت کاهش یافته است.
نتایج این نظرسنجی نشان میدهد اگر انتخابات جدید امروز برگزار شود، حزب وحدت ملی بنی گانتز با ۳۷ کرسی بزرگترین و پس از آن حزب لیکود نتانیاهو فقط ۱۸ کرسی بدست خواهد آورد.
نه حزب کارگر و نه حزب عربی بلد از حداقل رأی در نظرسنجی عبور نکردند.
به طور کلی بر مبنای این نظر سنجی جریان ضد نتانیاهو ۶۸ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست و حزب لیکود و متحدانش متعلق به نتانیاهو فقط ۴۷ کرسی خواهند داشت.
در این صورت بر مبنای نظر سنجی صورت گرفته در صورت برگزاری انتخابات جدید در رژیم صهیونیستی نتانیاهو قادر به تشکیل کابینه نخواهد بود.
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