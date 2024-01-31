به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست گزارش داد که ایالات متحده از ترس تشدید بیشتر درگیریها در منطقه خاورمیانه، فشارها بر اسرائیل و حماس را افزایش داده و تلاش میکند دو طرف را به آتش بس ترغیب کند.
این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی که نامشان را فاش نکرد، نوشت که دولت آمریکا در هفتههای اخیر به طور فزاینده ای نسبت به تشدید اوضاع در خاورمیانه نگران شده است.
این گزارش در ادامه چنین اشاره میکند که واشنگتن پس از حملات یمن در دریای سرخ و حملات تلافی جویانه ایالات متحده و متحدانش، فشار دیپلماتیک بر اسرائیل و حماس را آغاز کرده است.
این منابع در ادامه افزودند که مقامات آمریکایی قصد دارند از شدت خصومتها در منطقه بکاهند و دوباره بر تلاشهای دیپلماتیک برای عادیسازی روابط بین «اسرائیل» و عربستان سعودی تمرکز کنند.
همچنین یک منبع آگاه در رابطه با مذاکراتی که اواخر هفته گذشته در پاریس برگزار شد به NBC گفت که مذاکره کنندگان از جمله اسرائیل، ایالات متحده، مصر و قطر به توافق جدیدی برای آزادی تدریجی اسرای صهیونیست دست یافتند که با دورههایی از توقف درگیریها همراه خواهد بود.
البته این ادعاها در حالی مطرح میشوند که مقامات حماس بارها هرگونه مذاکره و آزادی اسرای صهیونیست را قبل از آتش بس دائم به طور کلی رد کردهاند.
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