به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات و کنترل ترافیکی پلیس راهور فراجا محدودیت ترافیکی پایان هفته جاری برای محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد.

بر اساس اعلام پلیس راهور تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ الی ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ از محورهای کرج- چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران- سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع است.

تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود. همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج- چالوس کماکان ممنوع است.

بر همین اساس تردد انواع وسایل نقلیه در صورت پرحجم بودن ترافیک از ساعت ۱۴۰۰ الی ۲۴۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ از محور مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵۰۰ الی ۲۴۰۰ همان روز از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس به صورت یک‌طرفه خواهد بود.

همچنین محدودیت تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴۰۰ الی ۲۳۰۰ روز جمعه تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ در محورهای مذکور اعلام شد: از ساعت ۱۴۰۰ آزادراه تهران شمال اعمال محدودیت تردد برای خودروهای به مقصد چالوس انجام می‌شود، از ساعت ۱۵۰۰ ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد به صورت کامل، از ساعت ۱۷۰۰ از مرزن‌آباد به سمت تهران یکطرفه اجرا می‌گردد (شمال به جنوب)، از ساعت ۲۳۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن‌آباد مسیر دو طرفه می‌شود، تردد از مسیر جاده قدیم کرج-چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد است.

تردد کلیه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است، تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ و همچنین از ساعت ۰۶۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه تاریخ‌های ۱۲ و ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ از محور هراز ممنوع است.

در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأمورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی روز جمعه تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

البته اجرای محدودیت‌های منوط به افزایش حجم تردد در محورها خواهد بود و چنانچه وضعیت ترافیک عادی باشد، با هماهنگی اجرای محدودیت‌ها کان لم یکن تلقی شود.