اتصال آزاد راه کرج- قزوین به اتوبان غدیر تسهیل دسترسی غرب به شرق کشور

قدرت الله شمیرانی، فرماندار شهرستان نظرآباد، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: احداث کمربندی غربی این شهرستان به طول ۱۳ کیلومتر، یکی از مطالبات جدی مردم است که برای اجرای آن در سفر هیئت دولت ۶۴۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
وی با اشاره به مطالبات زیرساختی مردم شهرستان نظرآباد اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی مردم، احداث کمربندی غربی شهرستان است که با اجرای آن، محور اتوبان کرج ـ قزوین به بزرگراه غدیر متصل خواهد شد.
اتصال اتوبان کرج _ قزوین به بزرگراه غدیر
وی افزود: این مسیر از محدوده سیپورکس آغاز شده و با عبور از نظرآباد و اشتهارد، اتوبان کرج ـ قزوین را به بزرگراه غدیر متصل میکند و نقش مهمی در بهبود دسترسیهای ارتباطی منطقه خواهد داشت.
فرماندار نظرآباد با بیان اینکه راهاندازی بزرگراه غدیر موجب تغییر نقش برخی محورهای روستایی منطقه شده است، گفت: جادههای روستایی که در حدفاصل بزرگراه غدیر، جاده قدیم و اتوبان قرار دارند، امروز عملاً به شریانهای اصلی این محدوده تبدیل شدهاند و ضرورت اجرای کمربندی غربی را بیش از گذشته نمایان کردهاند.
شمیرانی طول این پروژه را حدود ۱۳ کیلومتر اعلام کرد و افزود: اجرای این طرح میتواند ضمن تسهیل تردد خودروها، موجب کاهش بار ترافیکی محورهای موجود و ارتقای دسترسیهای ارتباطی شهرستان نظرآباد شود.
اختصاص ۶۴۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه
وی با اشاره به حمایتهای صورت گرفته برای اجرای این پروژه بیان کرد: در سفر هیئت دولت، ۶۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمربندی غربی نظرآباد اختصاص پیدا کرد که امیدواریم با تخصیص اعتبارات، عملیات اجرایی پروژه هرچه سریعتر آغاز شود.
فرماندار نظرآباد ادامه داد: استاندار البرز و همچنین علی حدادی، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، حمایت و پیگیری ویژهای برای این پروژه داشتهاند و مجموعه مدیریت شهرستان نیز در چارچوب وظایف خود، پیگیریهای لازم را انجام داده است.
تعریض و آسفالت ۷ کیلومتر از محور نجمآباد_ نظرآباد
شمیرانی در ادامه از اجرای عملیات عمرانی در محور نجمآباد ـ نظرآباد خبر داد و گفت: حدود هفت کیلومتر از این مسیر توسط قرارگاه محرومیتزدایی ارتش تعریض و آسفالت خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر تعریض و آسفالت این محور، نصب علائم و تجهیزات ترافیکی نیز در دستور کار قرار دارد تا ایمنی تردد در این مسیر افزایش پیدا کند.
روشنایی محور نظرآباد _ نجمآباد تا هفته دولت تکمیل میشود
فرماندار نظرآباد همچنین با اشاره به اجرای طرح روشنایی محور نظرآباد به نجمآباد گفت: عملیات روشنایی این مسیر در حال انجام است و پیشبینی میشود تا هفته دولت به پایان برسد.
وی خاطرنشان کرد: با تکمیل عملیات روشنایی، مردم میتوانند از این زیرساخت استفاده کنند و امیدواریم اجرای مجموعه این طرحهای عمرانی، به ارتقای ایمنی و کیفیت تردد در محورهای ارتباطی شهرستان نظرآباد منجر شود.
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